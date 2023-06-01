¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥Éà¸ý¸µ±£¤·á¤Ç¥á¥Ã¥·¤È¤ÎÂÐ±þº¹¤ËµÓ¸÷¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¡Ê£±£¹Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤ÎàÂà¾ìÍ×µáá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤È¤Îà°ã¤¤á¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î£Í£Æ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÀª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î£Ä£Æ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥ê¥ã¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤¬¥á¥Ã¥·¤Ë¶á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢»Ø¤ò·Ú¤¯¸ý¸µ¤ËÅö¤Æ¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¸ý¸µ¤ò±£¤¹¹Ô°Ù¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥á¥Ã¥·¤Ï¤¹¤¬¤µ¤ºµó¼ê¤·¤Æ¿³È½¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·ã¤·¤¯µÍ¤á´ó¤Ã¤ÆÂà¾ì¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥¯¥ì¥ê¥ã¤ÏÂà¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤ÎàÌµÍý¶Úá¤ÊÂà¾ìÍ×µá¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥é¥ó¥È¡×¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤ÎÂÐ±þ¤Îº¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö·è¾¡¤Ç¤Î¥¯¥¯¥ì¥ê¥ã¤È¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤¹ÂÐÎ©¤Ë¤è¤ê¥á¥Ã¥·¤¬ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ç¤Î¡Ë¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î±ÇÁü¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¹¤¯¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄóµ¯¤·¡¢ÀâÌÀ¤ò¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡ÖÂç²ñ½øÈ×¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ±¿¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¸å¡¢¼ã¤¤¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î£Ä£Æ¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤ï¤º¸ý¤òÊ¤¤Ã¤¿¡×
¡¡²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬à¸ý¸µ±£¤·á¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¥á¥Ã¥·¤È¥¯¥¯¥ì¥ê¥ã¤Î·ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·µ¬Äê¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿³È½¤ÎÃí°Õ¤ò¤½¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë°ú¤¤Ä¤±¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ë¸·¤·¤¤È³Â§¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¾Ð´é¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤Ë¼ê¤ò²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¹ç¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¼ã¤¤£Ä£Æ¤Ë¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¹ð¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤ÆÉÔÉ¬Í×¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤ÈÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯Æ°ºî¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤Ï¤¹¤°¤Ë½õ¸À¤òÍý²ò¤·¡¢¼ê¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Â³¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£µ¬Î§°ãÈ¿¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¹¥Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¸µÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬ÆüÏÂ¸«¼çµÁ¤è¤ê¤â»ØÆ³¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¾õ¶·¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ã¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤¬Èò¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£