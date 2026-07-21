W杯北中米大会に出場した日本代表MF中村敬斗（25＝Sランス）が21日、千葉県柏市内で千葉県警の闇バイト加担防止広報官の委嘱式に出席した。青い警官服姿で登場すると、約5000人の来場者から大歓声を浴びた。

県警担当者によると、昨年1年間に千葉県内で匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみられる犯罪で摘発した容疑者数は前年から約1・5倍増の685人。そのうちの約1割が未成年という。若い世代に発信力のある我孫子市出身の中村に広報官を依頼し、快諾を得た。中村は「今日のイベントをきっかけに、闇バイトの恐ろしさを身近なものとして考えていただけたらうれしいです」と来場者に呼びかけた。

この日は先着2000枚の整理券を求めて早朝から長蛇の列ができ、一番乗りのファンは前夜から並んでいたという。トークショーではW杯の戦いを振り返り、中学生に自身の経験に基づいたアドバイスなどを送った。

W杯から帰国後は、イベントやメディア出演など多忙なオフを過ごしている。「警察官になったつもりで呼びかけさせてもらった。責任を持って行動したい」と気持ちを新たにした様子だった。