【MLB】ヤンキース 2ー1 ドジャース（日本時間20日・ニューヨーク）

ドジャースのエリエセル・アルフォンゾ捕手が19日（日本時間20日）、敵地のヤンキース戦に「8番・捕手」で先発出場し、3回の第1打席で中前打を放ってメジャー初安打をマークした。デビュー6試合目、10打席目で生まれた待望の一打となった。

メジャーで“第一歩”を刻んだ。3回2死、鋭く振り抜いた打球が中前へ抜けると、アルフォンゾは表情を緩めた。ヤンキースタジアムは大のヤンキースファンという祖母のお気に入りの球場。「打球が抜けていくのが見えた瞬間、このためにこれまで頑張ってきたんだと思った。ここで達成できたのは本当に特別な瞬間だ」と声を弾ませた。

ベンチに戻ると、スターからの粋な祝福が待っていた。試合前に「今日初安打を打とう」と声をかけた大谷翔平投手が歩み寄り、「おめでとう！ 言った通りになったね」と笑顔で称えてくれたという。アルフォンゾは「本当に素晴らしいこと。チームメート全員が、僕がここに来た初日からずっと支えてくれている」と感謝を口にした。

この日はブルペンゲームとなり、ベネズエラ出身の26歳は捕手としても奔走。試合には敗れたものの「全員の強みを知ることができている。前を向いて進み続け、明日の試合のことを考えたい」と前を見据えた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）