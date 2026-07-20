◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、決勝が行われ、スペインが前回優勝のアルゼンチンを延長の末に1―0で破り、4大会ぶり2度目の優勝を飾った。

ハーフタイムにはW杯史上初めて「ハーフタイムショー」が開催された。マドンナが2000年のダンスポップヒット曲「Music」に乗り、元ブラジル代表FWのロナウド氏とロナウジーニョ氏とピッチに登場すると、場内のボルテージは一気に上昇。BTSが「Dynamite」、ジャスティン・ビーバーが「Everything Hallelujah」を披露したあと、シャキーラがメキシコでの開幕セレモニーと同じく大会テーマ曲「Dai Dai」を歌い上げ、最後は子供たちの合唱で締めくくった。

NFLスーパーボウルなど米スポーツではおなじみのハーフタイムショーの実施については、かねて批判的な意見が飛び交っていた。競技規則でハーフタイムは「15分を超えない」と定められている中、舞台設営と撤収の時間も含めて長時間になる可能性が懸念されていた。結果的にショー自体は約11分30秒だったが、設営と撤収を含めると中断は27分にもおよんだ。

米メディアの「ジ・アスレチック」は「これは我々が知っているフットボールとは違う。ショー全体はまずまずだったが、なぜ史上最高のサッカー選手がキャリア史上最長のハーフタイムを耐え忍ばないといけないのか」と不要論を展開。米国ではハーフタイムショーが視聴率アップと収益増加につながると指摘し、「FIFAがハーフタイム15分という原則を放棄するのなら、選手の健康やファンの望みよりも数字や金銭が大事ということになる」と批判した。