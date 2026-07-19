俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第28話「急げ！秀吉」。羽柴秀吉の「中国大返し」（天正10年・1582年）が描かれ、後半の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第28話は、織田信長（小栗旬）を討った明智光秀（要潤）は羽柴小一郎（仲野太賀）を捕らえるよう、家臣・斎藤利三（内藤剛志）に指示。京に潜む小一郎は、備中の羽柴秀吉（池松壮亮）と家族のいる長浜に急報。同時に、畿内周辺の諸将が明智方に付かぬよう足止めを図る。秀吉は信長の生存を信じ、毛利との和睦を急ぐ…という展開。

信長の首級、長男・織田信忠（小関裕太）の亡骸は見つからない。

燃え盛る京・本能寺。小一郎が立ち尽くしていると、炎の中から現れたのは森乱（市川團子）。「すみませぬ…。上様を…お守りすること、叶いませんでした…」。小一郎の腕の中で事切れた。

摂津・住吉。信長の三男・織田信孝（結木滉星）は四国攻めを取りやめ、明智討ちへ。重臣・丹羽長秀（池田鉄洋）は放心した。

摂津・大坂城。「本能寺の変」の“黒幕”信長の甥・織田信澄（緒形敦）は舅・光秀と合流へ。

堺・津田宗及（マギー）の屋敷。徳川家康（松下洸平）は最短ルートの「伊賀越え」を宣言した。

美濃・岐阜城。市（宮崎あおい）は兄の悲報に卒倒した。

北近江・長浜城。浅野長吉（大地伸永）が変事を伝え、寧々（浜辺美波）らは避難。羽柴与一郎（大西利空）は慶（吉岡里帆）に許しを請い、小一郎のもとへ向かう。

備中高松城近くの陣。秀吉は、前野長康（渋谷謙人）が届けた弟からの文を頑なに信じない。長康は小一郎の指示により、森乱の“遺言”は隠した。小一郎は「一縷の望みを残す。さすれば、兄者は誰よりも早く戻ってまいりまする」と賭けに出た。

織田と毛利の2回目の交渉。備中・美作・伯耆の割譲、備中高松城主・清水宗治の切腹により、和睦が成立した。黒田官兵衛（倉悠貴）の提案により、羽柴と毛利は旗指物を交換。秀吉は京へ舞い戻る。

近江・安土城。諸将の調略は思うように進まない。焦る光秀は盟友・細川藤孝（亀田佳明）を信じる。

京・遊女屋。小一郎も藤孝を呼び出し、共に信長に仕えた光秀を救う術を相談。しかし、不眠不休のため倒れてしまう。目覚めた小一郎に、藤孝は「今ここでわしを殺し、明智殿に力を貸すのを阻むくらいのことをせねば勝ち目などない。今のままでは討たれるのはお主らの方じゃ」。直後、羽柴軍二万五千が姫路城に入ったとの報。たったの2日。信長の西国出陣のため、小一郎が指示していた宿場の準備が奏功。小一郎は覚悟を決め、合流地点の尼崎城へ急ぐ。

信澄は切腹し、信孝・長秀の軍勢を足止め。しかし、頼みの藤孝は出家し、家督を細川忠興に譲るとの書状。それでも光秀は、近江・坂本城には戻らない。「大義は我らにあり」――。藤孝の居城・勝龍寺城を占拠し、羽柴軍を迎え撃つ。

摂津・尼崎城。羽柴兄弟は再会。小一郎が真実を告げると、秀吉は号泣した。2人の殴り合いを止めたのは与一郎。慶と寧々が与一郎に託したのは、信長から授けられた“家宝の草履”（第4話・1月25日）――。

秀吉「出陣の支度を急がせよ。目指すは明智の首、上様の仇討ちじゃ！」

小一郎「はっ！」

SNS上には「草履に泣かされるとは」「あのタイミングで草履はズルい（泣）」「まさか桶狭間の時の草履？最高の激励アイテム」「草履の伏線回収もキター！」「あの草履がキーアイテムになるなんて」などの声が続出。視聴者の涙と驚きを誘った。

「中国大返し」の日程は「6月6日＝備中高松城を出発」「6月8日（6月7日）＝姫路城に到着」「6月13日＝山城・山崎に到着」、距離は「備中高松城〜姫路城＝約100キロ」「備中高松城〜山城＝約220キロ」などとされる。

次回は26日、第29話「天下への道」。明智光秀が“三日天下”に終わる「山崎の戦い」（天正10年・1582年）が描かれる。