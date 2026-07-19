無料朝食付きで1泊4,590円！「完璧すぎて最高」なコンフォートホテル奈良での高コスパ宿泊レビュー
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【無料朝食付き】1泊4,590円で宿泊できたホテルが完璧すぎて最高でした」と題した動画を公開した。動画では、奈良県奈良市にある「コンフォートホテル奈良」に宿泊し、充実した共用設備やコストパフォーマンスの高さを紹介している。
今回宿泊した「コンフォートホテル奈良」は、JR奈良駅から徒歩3分の好立地に位置する。Yahoo!トラベル経由の予約により、無料朝食付きで1泊4,590円という破格の安さを実現した。チェックインはフロントではなく、自動チェックイン機でスムーズに行うことができる。また、客室内のアメニティを歯ブラシのみに絞り、カミソリや部屋着などは1階のアメニティバーから必要な分だけ持っていく無駄のないシステムが採用されている。
ホテル1階には、朝食会場を兼ねた「コンフォートライブラリーカフェ」を併設。プロの選書による本や漫画が無料で読めるほか、ウェルカムドリンクとしてレモンウォーターや緑茶、コーヒーサーバーも設置されており、ゆったりとくつろげる空間が広がっている。客室は「ダブルエコノミー」という13平米の部屋だが、「エコノミーという名前が付いているにしては広いと思いました」と評価。エアコンや冷蔵庫、清潔感のあるユニットバスなど基本設備は十分に整っている。
夕食は、ホテルから徒歩3分の場所にある町中華「大宮飯店」を訪問。揚げ焼売が付いた1,020円の酢豚定食を堪能し、「味付けも最高で美味しすぎましたね」と絶賛した。その後は駅前のスーパーで購入したお酒と明太子で部屋飲みを楽しみ、一日の疲れを癒やしている。翌朝は、1階のカフェで無料朝食バイキングを利用。サラダやウインナーなどの定番おかずから、スープ、スムージー、シリアルまで幅広いメニューが並び、「おかずの種類が多かったのもあり良い感じのプレートになりました」と満足感を示した。
「コンフォートホテル奈良」は、圧倒的な低価格でありながら、快適な客室やライブラリーカフェ、充実した無料朝食といった付加価値の高さが魅力である。奈良周辺でコストパフォーマンスと居心地の良さを両立させたいビジネスパーソンや観光客にとって、非常に参考になる宿泊レビューとなっている。
今回宿泊した「コンフォートホテル奈良」は、JR奈良駅から徒歩3分の好立地に位置する。Yahoo!トラベル経由の予約により、無料朝食付きで1泊4,590円という破格の安さを実現した。チェックインはフロントではなく、自動チェックイン機でスムーズに行うことができる。また、客室内のアメニティを歯ブラシのみに絞り、カミソリや部屋着などは1階のアメニティバーから必要な分だけ持っていく無駄のないシステムが採用されている。
ホテル1階には、朝食会場を兼ねた「コンフォートライブラリーカフェ」を併設。プロの選書による本や漫画が無料で読めるほか、ウェルカムドリンクとしてレモンウォーターや緑茶、コーヒーサーバーも設置されており、ゆったりとくつろげる空間が広がっている。客室は「ダブルエコノミー」という13平米の部屋だが、「エコノミーという名前が付いているにしては広いと思いました」と評価。エアコンや冷蔵庫、清潔感のあるユニットバスなど基本設備は十分に整っている。
夕食は、ホテルから徒歩3分の場所にある町中華「大宮飯店」を訪問。揚げ焼売が付いた1,020円の酢豚定食を堪能し、「味付けも最高で美味しすぎましたね」と絶賛した。その後は駅前のスーパーで購入したお酒と明太子で部屋飲みを楽しみ、一日の疲れを癒やしている。翌朝は、1階のカフェで無料朝食バイキングを利用。サラダやウインナーなどの定番おかずから、スープ、スムージー、シリアルまで幅広いメニューが並び、「おかずの種類が多かったのもあり良い感じのプレートになりました」と満足感を示した。
「コンフォートホテル奈良」は、圧倒的な低価格でありながら、快適な客室やライブラリーカフェ、充実した無料朝食といった付加価値の高さが魅力である。奈良周辺でコストパフォーマンスと居心地の良さを両立させたいビジネスパーソンや観光客にとって、非常に参考になる宿泊レビューとなっている。
YouTubeの動画内容
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