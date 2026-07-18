タレントの王林が7月18日、新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「NAMICS presents TGC 新潟 2026」に出演。髪の毛をクルクル巻いた丸メガネの姿に「雰囲気変わった」「王林なのこれ？」「めっちゃ美人」などと驚きの声が上がった。

【映像】「スタイル最高」王林の全身姿

イベントも中盤を過ぎた頃、「BILLBOARD PLACE STAGE」の「FREAK'S STORE」ブロックに登場した王林は、デニム地のセットアップに赤のタンクトップを合わせたボーイッシュなスタイルで登場。

王林のランウェイ姿に「めっちゃ美人」「スタイル最高」といった声が寄せられた一方で、髪の毛をクルクル巻いた丸メガネのいつもの雰囲気とは異なる姿に「雰囲気変わった」「王林なのこれ？」といった驚きのコメントも寄せられていた。

「スタイル最高」と反響

1998年4月8日生まれで、青森県弘前市出身の王林。小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。グループ卒業後はソロ活動に専念。身長170センチという抜群のスタイルを誇る。

新潟で初開催となったTGCのテーマは「SHINING NEXT」。日本最大級の米どころの地に、多くのタレント・モデルが集結。ファッションショーのほか、NGT48やSOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Amiらがライブパフォーマンスを繰り広げる。イベントMCはウエンツ瑛士と影山優佳が務める。

（「NAMICS presents TGC 新潟 2026」/ABEMA SPECIALチャンネルより）