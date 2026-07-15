欧州CL＆Ｗ杯“ダブル制覇”の可能性は1人だけ スペイン中盤を支える男 史上10人目＆2大会ぶりの大記録にあと1勝
◇サッカーFIFAワールドカップ2026準決勝 スペイン 2−0 フランス(日本時間15日、ダラス・スタジアム)
準決勝でフランスを2−0で破り、2010年南アフリカ大会以来4大会ぶりとなる決勝進出を飾ったスペイン。2度目のワールドカップ制覇にあと1勝と迫りました。
今季の欧州チャンピオンズリーグを制覇したのはパリ・サンジェルマン（フランス）。フランスには今大会5得点を挙げていたウスマン・デンベレ選手ら、5人がパリ・サンジェルマン所属でしたが、ワールドカップとの2冠達成の可能性がなくなりました。
その中で唯一2冠の可能性を残すのは、スペインのファビアン・ルイス選手。ここまで全7試合に出場、準々決勝ベルギー戦では貴重な先制ゴール。準決勝フランス戦では、フランスのプレスを避け中盤を支配。試合をコントロールする役割を果たしています。
前回カタール大会は欧州チャンピオンズリーグとワールドカップの2冠達成者はなし。スペインが優勝すれば、ファビアン選手は、2018年ロシア大会のフランス代表ラファエル・ヴァラン氏以来の偉業となります。＜同年の欧州CL＆ワールドカップ優勝者＞※どちらも決勝出場選手に限る
1974 : ゼップ・マイヤー、パウル・ブライトナー、ハンス＝ゲオルク・シュヴァルツェンベック、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラー、ウリ・ヘーネス （バイエルン&西ドイツ）
1998 : クリスチャン・カランブー (レアル・マドリード &フランス)
2002 : ロベルト・カルロス (レアル・マドリード &ブラジル)
2018 : ラファエル・ヴァラン（レアル・マドリード＆フランス）