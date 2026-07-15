◇サッカーFIFAワールドカップ2026準決勝 スペイン 2−0 フランス(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

準決勝でフランスを2−0で破り、2010年南アフリカ大会以来4大会ぶりとなる決勝進出を飾ったスペイン。2度目のワールドカップ制覇にあと1勝と迫りました。

今季の欧州チャンピオンズリーグを制覇したのはパリ・サンジェルマン（フランス）。フランスには今大会5得点を挙げていたウスマン・デンベレ選手ら、5人がパリ・サンジェルマン所属でしたが、ワールドカップとの2冠達成の可能性がなくなりました。

その中で唯一2冠の可能性を残すのは、スペインのファビアン・ルイス選手。ここまで全7試合に出場、準々決勝ベルギー戦では貴重な先制ゴール。準決勝フランス戦では、フランスのプレスを避け中盤を支配。試合をコントロールする役割を果たしています。

前回カタール大会は欧州チャンピオンズリーグとワールドカップの2冠達成者はなし。スペインが優勝すれば、ファビアン選手は、2018年ロシア大会のフランス代表ラファエル・ヴァラン氏以来の偉業となります。