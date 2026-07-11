原菜乃華、佐藤勝利と初対面での失敗明かす「動揺されてて…」→すかさずフォロー
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利（29）と俳優の原菜乃華（22）が11日、大阪・梅田で行われた映画『君と花火と約束と』（17日公開）特別試写会の舞台あいさつに登壇した。原が佐藤との初対面の時を回想した。
【全身ショット】舞台あいさつに登壇した佐藤勝利（timelesz）
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
佐藤と原は収録現場では遭遇することがなく、きょうが「3度めまして」だと言う。5月の取材、完成披露試写会、そしてきょうという3回目の対面。佐藤が「だいぶ打ち解けてきたところあるかなと」と話しかけると、原が緊張した様子で「う、打ち解けてます！大丈夫です」と返事。佐藤は「そう言うとホントに打ち解けてない感じになるから」とツッコミ、笑いを誘っていた。
お互いの印象について佐藤が「自分が言うのもあれですけど、人見知り感が原さんすごく強いなと思いながら過ごしてたんですけど、いろんなところで感じたのは、人としゃべるのが好きな方なのかな？」と明かすと、原は何度もうなずいていた。
人と話すのが好きだと言う原だったが、「はじめましての時に、なんて話しかけようかなって思って、“きょうの朝ごはんなんですか？”って」と佐藤とのやり取りを回顧。「動揺されてて、間違えたなって…」と反省していた。
佐藤は、原の話に「いやいや！」とすかさず否定。「動揺はしてないです。なんだっけかな？と思って。ありがたかったです、いろいろしゃべりかけてくれて」と原に感謝を伝えた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
【全身ショット】舞台あいさつに登壇した佐藤勝利（timelesz）
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
お互いの印象について佐藤が「自分が言うのもあれですけど、人見知り感が原さんすごく強いなと思いながら過ごしてたんですけど、いろんなところで感じたのは、人としゃべるのが好きな方なのかな？」と明かすと、原は何度もうなずいていた。
人と話すのが好きだと言う原だったが、「はじめましての時に、なんて話しかけようかなって思って、“きょうの朝ごはんなんですか？”って」と佐藤とのやり取りを回顧。「動揺されてて、間違えたなって…」と反省していた。
佐藤は、原の話に「いやいや！」とすかさず否定。「動揺はしてないです。なんだっけかな？と思って。ありがたかったです、いろいろしゃべりかけてくれて」と原に感謝を伝えた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。