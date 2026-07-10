のん×藤ヶ谷太輔のバディ再び！ 『幸せカナコの殺し屋生活2』配信決定をセルフィーでお知らせ
のん主演のドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』の続編『幸せカナコの殺し屋生活2』が、DMM TVにて9月より独占配信されることが決定。のんと共演の藤ヶ谷太輔の仲良し（？）セルフィーショットとコメントが到着した。
【写真】32歳になったのん 輝きや透明感はますますアップ！ インタビュー撮りおろし
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』は、読むと元気になる4コママンガとして、SNSでの累計いいね数は200万超えと大バズりし、さらには累計発行部数も120万部を突破している同名コミック（星海社 COMICS）の実写ドラマとして、2025年2月に配信開始。シリーズ1作目は配信されるやいなや絶賛の嵐が巻き起こり、現在YouTubeで公開されている1話の再生数は約1000万回を記録。関連動画のSNS総再生数は驚異の1億3000万回を突破する大ヒットを記録した。
続編を待ち望む声が上がり、カナコ（のん）がピースサインで“2”をお知らせする、相棒の桜井先輩（藤ヶ谷）と仲良し（？）セルフィーショットが到着した。
「私はかつてブラック企業で働いていた社畜社員。ボコボコにされて転職した先は何故か殺し屋。見た目は可憐、中身は殺し屋。その名も西野カナコ」――そんな経緯で殺し屋となったカナコだったが、まさかの才能を開花させ、伝説の殺し屋“K”としてその名を轟かせていく。
一方で、彼女を追う新たな殺し屋たちとの出会いにより、物語はさらにヒートアップ。仲間か敵か分からない殺し屋同士のスリリングな交流、さらには巨大組織からも狙われることに――。カナコが迫られる究極の選択とは…。友情、裏切り、葛藤が入り乱れる、ド派手で予測不能な「カナコ物語」が幕を開ける。
公開されたセルフィーショットには、カナコの部屋で黙々と漫画を読んでいる桜井と、その隙にセルフィーで写真を撮るカナコだが、相変わらず無表情ではありつつ、前作からの親交度も高まったからなのか、徐々にカメラを見てくれる桜井との貴重なツーショットになっており、今回もカナコと桜井は軽妙で絶妙な息ピッタリの（!?）掛け合い、そして先輩＆後輩として、怒り、怒られながらも、爽快で痛快な進化したアクションに期待が高まる。
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』は、DMM TVにて9月より独占配信。
のん、藤ヶ谷のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■のん：西野カナコ役
私はシーズン2というものが初めての事で、主演させていただいた作品が次も求められているというのはとても嬉しくなりました。
私にとってカナコは、初めての本格アクション、初めての殺し屋、初めてのシーズン2、開拓されまくっている楽しいドラマです。わくわくする気持ちでいっぱいになりました。
そしてやはり、藤ヶ谷先輩は完膚なきまでにかっこいいです。佇まいや目で語る姿、アクションシーンのタイトな動き！ 芸歴も何もかもが先輩ですが、心の底から羨望の眼差しです。
桜井さんは藤ヶ谷先輩以外考えられない。現場では、みんなの頼れる兄貴健在で感謝です。年齢は関係なく若い子から大人の大人まで、藤ヶ谷先輩の事を兄貴と慕っているに違いないです。
シーズン1で、このおかしな殺し屋生活を楽しんでくださって本当にありがとうございます。待っててくださった皆様、このドラマを好きになってくれた皆様、ぶっ飛んだ作品がパワーアップして帰ってきます。お楽しみに！
■藤ヶ谷太輔：桜井役
シーズン2製作の報告を受けた時、以前から「必ずまたやりたい！」と思っていたので、とても嬉しかったです！
シーズン1の撮影はとても楽しく、刺激的な日々だったので、「桜井をまた演じられる！ あのチームとまた撮影が出来る！ あの時間に戻れる！」と、とても心が躍ったのを覚えていますし、天才的感覚と圧倒的な演技力をお持ちの、のんさんとまたバディを組めた事も、とても嬉しく思います。
シーズン1より、全てがパワーアップしており、笑って、笑って、たまに泣ける！？最高の作品になっております。みんなで心血注いで挑んだアクションシーンにも是非注目していただきたいです！
より多くの方々に楽しんでもらい、みんなで盛り上げていただけると幸いです。
【写真】32歳になったのん 輝きや透明感はますますアップ！ インタビュー撮りおろし
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』は、読むと元気になる4コママンガとして、SNSでの累計いいね数は200万超えと大バズりし、さらには累計発行部数も120万部を突破している同名コミック（星海社 COMICS）の実写ドラマとして、2025年2月に配信開始。シリーズ1作目は配信されるやいなや絶賛の嵐が巻き起こり、現在YouTubeで公開されている1話の再生数は約1000万回を記録。関連動画のSNS総再生数は驚異の1億3000万回を突破する大ヒットを記録した。
「私はかつてブラック企業で働いていた社畜社員。ボコボコにされて転職した先は何故か殺し屋。見た目は可憐、中身は殺し屋。その名も西野カナコ」――そんな経緯で殺し屋となったカナコだったが、まさかの才能を開花させ、伝説の殺し屋“K”としてその名を轟かせていく。
一方で、彼女を追う新たな殺し屋たちとの出会いにより、物語はさらにヒートアップ。仲間か敵か分からない殺し屋同士のスリリングな交流、さらには巨大組織からも狙われることに――。カナコが迫られる究極の選択とは…。友情、裏切り、葛藤が入り乱れる、ド派手で予測不能な「カナコ物語」が幕を開ける。
公開されたセルフィーショットには、カナコの部屋で黙々と漫画を読んでいる桜井と、その隙にセルフィーで写真を撮るカナコだが、相変わらず無表情ではありつつ、前作からの親交度も高まったからなのか、徐々にカメラを見てくれる桜井との貴重なツーショットになっており、今回もカナコと桜井は軽妙で絶妙な息ピッタリの（!?）掛け合い、そして先輩＆後輩として、怒り、怒られながらも、爽快で痛快な進化したアクションに期待が高まる。
ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活2』は、DMM TVにて9月より独占配信。
のん、藤ヶ谷のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■のん：西野カナコ役
私はシーズン2というものが初めての事で、主演させていただいた作品が次も求められているというのはとても嬉しくなりました。
私にとってカナコは、初めての本格アクション、初めての殺し屋、初めてのシーズン2、開拓されまくっている楽しいドラマです。わくわくする気持ちでいっぱいになりました。
そしてやはり、藤ヶ谷先輩は完膚なきまでにかっこいいです。佇まいや目で語る姿、アクションシーンのタイトな動き！ 芸歴も何もかもが先輩ですが、心の底から羨望の眼差しです。
桜井さんは藤ヶ谷先輩以外考えられない。現場では、みんなの頼れる兄貴健在で感謝です。年齢は関係なく若い子から大人の大人まで、藤ヶ谷先輩の事を兄貴と慕っているに違いないです。
シーズン1で、このおかしな殺し屋生活を楽しんでくださって本当にありがとうございます。待っててくださった皆様、このドラマを好きになってくれた皆様、ぶっ飛んだ作品がパワーアップして帰ってきます。お楽しみに！
■藤ヶ谷太輔：桜井役
シーズン2製作の報告を受けた時、以前から「必ずまたやりたい！」と思っていたので、とても嬉しかったです！
シーズン1の撮影はとても楽しく、刺激的な日々だったので、「桜井をまた演じられる！ あのチームとまた撮影が出来る！ あの時間に戻れる！」と、とても心が躍ったのを覚えていますし、天才的感覚と圧倒的な演技力をお持ちの、のんさんとまたバディを組めた事も、とても嬉しく思います。
シーズン1より、全てがパワーアップしており、笑って、笑って、たまに泣ける！？最高の作品になっております。みんなで心血注いで挑んだアクションシーンにも是非注目していただきたいです！
より多くの方々に楽しんでもらい、みんなで盛り上げていただけると幸いです。