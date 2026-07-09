首都で8分で2度の爆発…大統領を狙ったテロか　近くに滞在していたフランス・マクロン大統領は出発し無事　シリア

シリアの首都ダマスカスで7日、道路脇の車とごみ箱に仕掛けられた爆発物が爆発。8分後に2度目の爆発が起き、治安部隊を含む18人が負傷した。近くのホテルに滞在していたフランスのマクロン大統領は直前に出発し無事だった。

シリア首都で爆発が8分間に2回…

カメラに記録されていたのは爆発の瞬間だ。

炎に包まれた車…さらに次の瞬間だった。

辺りに響き渡るごう音とともに白い煙がたちのぼった。

7日、シリアの首都・ダマスカスで起きた2度の爆発。

近くのホテルには、首脳会談のためフランスのマクロン大統領が滞在していたが、爆発直前に出発し、無事だった。

爆発物は道路脇の車とごみ箱の中に仕掛けられていて、まず午前10時15分に爆発。

その約8分後に2度目が起きたという。

シリア内務省によると、爆発物を発見した治安部隊が処理作業をしていた際に爆発が発生した。

警察官4人を含む18人がけがをした。

シリアではアサド政権が内戦で崩壊した後暫定政府が発足している。

当局はマクロン大統領の訪問や復興に向けた協定の締結を妨害する目的があったとしている。

（「イット！」7月8日放送より）