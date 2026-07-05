◇女子ゴルフツアー資生堂・JALレディース第2日（2026年7月4日 神奈川県 戸塚CC東C＝6487ヤード、パー72）

1メートル46でツアー出場プロで最も身長が低い大須賀望（24＝静ヒルズCC）が初優勝に王手をかけた。5位から出て5バーディー、ボギーなしの67で回り、通算10アンダーで永井花奈（29＝ServiceNow）、アマチュアの長沢愛羅（18＝日本スポーツウェルネススポーツ大）と首位に並んだ。勝てば1メートル49の馬場ゆかりをしのぐツアー史上最小の優勝者となる。

ツアー出場プロで最も小柄な大須賀が首位に立った。前半で2つ伸ばし11番は1メートル、12番は1・5メートルにつけて連続バーディー。14番では5メートルを沈めた。2日連続で67をマークし「フェアウエーをキープできて、ショットの距離感もいい。パットのラインも結構見えている」と胸を張った。

宮城県出身。22年にプロテストに合格したが、レギュラーツアーでは29位が最高。今季も下部ツアー賞金ランク1位を目標に掲げ、4月に下部ツアー3勝目を挙げたもののレギュラーツアーでの活躍は想定外。今大会の出場が決まったのは前週大会の練習日。一緒に練習ラウンドしていた同期の千葉華にキャディーを依頼し、急造コンビで優勝争いに加わった。

1メートル46の体格を「自分の売り」とむしろプラスに捉えている。ハンデだった飛距離は持ち球をフェードからドローに変えて約20ヤード伸び、平均約240ヤードと戦える武器になった。

1メートル50ながら米ツアー3勝の山下美夢有とは同い年でジュニア時代から親しく、レジェンド中嶋常幸と3人で合宿を行ったこともある。4月の下部ツアー優勝時には「おめでとう」とLINEが届いた。「ずっと雲の上の存在。美夢有もちっちゃいのに勝っている。そこを目指して頑張りたい」。親友は戦うパワーの源でもある。

過去のツアー優勝者で最も身長が低いのは通算3勝の馬場ゆかりの1メートル49。勝てばこの記録を塗り替える。宮城県出身者の初勝利も懸かる最終日へ。「まだ宮城でも名前を知られていない。今週で名前を覚えていただけたら」と決意を込めた。

◇大須賀 望（おおすが・のぞみ）2002年（平14）2月1日生まれ、宮城県出身の24歳。4歳の時、父・純さんの影響でゴルフを始めた。東北高卒。22年プロテストに4度目の挑戦で合格。目標は高校の先輩・宮里藍さん。スポーツ歴は空手、水泳。趣味はショッピング。好きな色は赤、青。1メートル46、52キロ。血液型A。