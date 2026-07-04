フィギュアスケートの全日本合宿が4日、大阪の関空アイスアリーナで公開された。

男子は佐藤駿（エームサービス/明大）、三浦佳生（明大）、中田璃士（MFアカデミー）、山本草太（中京大）、友野一希（第一住建グループ）の5選手が参加。女子は島田麻央（木下グループ）、千葉百音（木下グループ）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、青木祐奈（日本建物管財）、渡辺倫果（三和建装/法大）、三宅咲綺（シスメックス）、松生理乃（中京大）、山下真瑚（中京大）、住吉りをん（オリエンタルバイオ）の9選手が参加した。

三宅のコーチとして、昨季限りで引退したミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織さんがリンク脇で指導。三宅自身、現在は週2回程度で指導をしてもらっているという。

「中野先生やグレアム先生とちょっと似ているところがあって、普通だったら新人コーチはあんまり声を張ったりしないんですけど“いけ！”“やれ！”みたいな感じでけっこう怒号が飛んでくるので。かおちゃんはコーチが凄く似合っているというか、なんかもうコーチとしての風格がある。技術も教えてくれるし、いい先生だと思っています」

同じシスメックスの先輩と後輩から、コーチと選手としての間柄に変わった。新たな関係性のもと、上を目指して戦っていく。