映画『トイ・ストーリー5』ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した村重杏奈 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの村重杏奈が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。

【写真】個性豊かな衣装で登場した村重杏奈＆柏木由紀＆しなこ

　村重は、大人っぽいブラックドレス姿で登場。前髪を斜めに流したヘアスタイルで、普段とはひと味違う上品でシックな雰囲気を漂わせた。

　大好きな作品だという『トイ・ストーリー』については、「ずっと私生活にありまして、家族全員大好きなんです。村重のおもちゃ箱も動くんじゃないかなと思っていました」と幼い頃を振り返った。

　続けて、「今でも『もしかしたら村重が寝ている間に家を徘徊しているかも！』と思うぐらい夢と希望が詰まっていて大好き！」と、シリーズへのあふれる愛を語った。

　本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

　ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。