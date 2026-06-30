村重杏奈、大人のブラックドレスでイメージ一変 『トイ・ストーリー』愛熱弁「夢と希望が詰まっている」
タレントの村重杏奈が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【写真】個性豊かな衣装で登場した村重杏奈＆柏木由紀＆しなこ
村重は、大人っぽいブラックドレス姿で登場。前髪を斜めに流したヘアスタイルで、普段とはひと味違う上品でシックな雰囲気を漂わせた。
大好きな作品だという『トイ・ストーリー』については、「ずっと私生活にありまして、家族全員大好きなんです。村重のおもちゃ箱も動くんじゃないかなと思っていました」と幼い頃を振り返った。
続けて、「今でも『もしかしたら村重が寝ている間に家を徘徊しているかも！』と思うぐらい夢と希望が詰まっていて大好き！」と、シリーズへのあふれる愛を語った。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】個性豊かな衣装で登場した村重杏奈＆柏木由紀＆しなこ
村重は、大人っぽいブラックドレス姿で登場。前髪を斜めに流したヘアスタイルで、普段とはひと味違う上品でシックな雰囲気を漂わせた。
大好きな作品だという『トイ・ストーリー』については、「ずっと私生活にありまして、家族全員大好きなんです。村重のおもちゃ箱も動くんじゃないかなと思っていました」と幼い頃を振り返った。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。