2026年7月8日より放送のTVアニメ『パーフェクトアディクション』、EDテーマは阿座上洋平と斉藤壮馬によるキャラクターソングに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年7月8日より放送開始のTVアニメ『パーフェクトアディクション』の楽曲情報が公開され、EDテーマは、本作品のメインキャストである阿座上洋平、斉藤壮馬が歌うキャラクターソング「ADDICTED」に決定した。

あわせて2人のキャストコメント、PV第2弾も公開された。

＜キャストコメント＞

久慈明仁 役：阿座上洋平

ドラマCDからの続投という事で、大変ありがたいです。今作はアニメなので絵や尺の制限があるのですが、逆にその制約がキャラクターを生き生きとさせているのではと思います。何より斉藤壮馬くんとのテンポの良い掛け合いがとても心地よかったです。作品ファンの方には新たな発見を。これから楽しまれる方には作品の魅力をギュッとしてお届けできるかと思います。どうぞよろしくお願いします！

高槻冴 役：斉藤壮馬

以前ボイスキャストとして関わらせていただき、とても素敵な作品だなと印象に残っていたので、今回またこうしてアニメーションという形で参加することができて非常に嬉しいです。まだ完成版は拝見していませんが、テンポのよい構成になっていて、アニメならではの２人をご堪能いただけるのではないかと思っております。ショートアニメ『パーフェクトアディクション』を何卒よろしくお願いいたします！

●楽曲情報

EDテーマ

「ADDICTED」

歌 久慈明仁（CV:阿座上洋平）・高槻冴（CV:斉藤壮馬）

作詞・作曲・編曲 Tonbi

●作品情報

TVアニメ『パーフェクトアディクション』

2026年7月8日（水）23:25〜より、tvk（テレビ神奈川）にて放送開始

tvk（テレビ神奈川）毎週水曜23:25〜23:30

配信

7月8日（水）22:00より下記動画配信サービスにて最速先行配信開始

・dアニメストア

・AnimeFesta

・アニメタイムズ

7月11日（土）24:00より各動画配信サービスで順次配信開始

＜イントロダクション＞

「俺、お前の顔好き。だってすげーきれいじゃん」

面食いで女性遊びが激しい大学生・明仁は、美人な顔して澄ました態度の冴がどうにも気に食わない。

合コンで狙っていた女子も冴目当てだとわかり、イライラはMAXに。

そんな時、ホテル街で冴が男と揉めているところに遭遇した明仁。

普段とは打って変わって隙だらけの冴に煽られた明仁は冴を強引に押し倒すが、予想外の反応に抑えがきかなくなり――！？

【キャスト】

久慈明仁 役：阿座上洋平

高槻冴 役：斉藤壮馬

【スタッフ】

原作：美山薫子

監督：魚住明石

シリーズ構成：手塚泉

音響監督：立石弥生

音楽：成清翠

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「パーフェクトアディクション」製作委員会

©美山薫子・海王社/「パーフェクトアディクション」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『パーフェクトアディクション』公式サイト

https://animationid.com/perfectaddiction/