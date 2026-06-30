お笑いコンビ「コットン」西村真二（42）が30日、Xを通じ、第1子となる男児が誕生したことを報告した。今月は「笑い飯」哲夫や「ぼる塾」酒寄希望が我が子の誕生を相次いで発表。吉本芸人による幸せ報告が続いている。

西村はこの日、42歳の誕生日を報告するとともに「先日息子が産まれました！」と発表。西村は2022年に「しくじり先生」内で一般女性との結婚をサプライズ発表していた。

28日は「ぼる塾」の酒寄希望が第2子女児出産を報告。ベビーベッドで眠る赤ちゃんを田辺と笑顔で見守るショットをXに投稿し、「母子ともに健康です」と笑顔を見せていた。

20日には「平成ノブシコブシ」の吉村崇が第1子誕生をYouTubeで報告。「いや、うちも6月なのよ。言ってないけど」とさらりと発表し、ファンをにぎわせた。

10日には「笑い飯」哲夫が、FM大阪「赤maru」内で第4子誕生を報告。「奈良の十津川村っていうえらい山奥にロケ行ってまして。その最中やったんよね」と、出産には立ち会えなかったと語っていた。

5月には「極楽とんぼ」の山本圭壱が第2子男児誕生を発表。妻で元AKB48でタレントの西野未姫が同8日に出産し、58歳で2児のパパとなった。同月、「デニス」松下宣夫も第2子となる男の子の誕生を発表。1月にはケンドーコバヤシが第1子長男誕生を発表していた。