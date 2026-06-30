「やばい人もいるもんだな」ダレノガレ明美、“異臭騒動”に苦言「イイノガレ出来ませんね」「ダレノクソ？」
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは6月29日、自身のInstagramを更新。マンションで起きた異臭騒ぎを報告し、反響を呼んでいます。
【投稿】ダレノガレ明美、「うんこした人だれ？」に反響
ファンからは、「うんこしたの"誰？逃れ"られないよ ってか」「一軒一軒うんこして、ダレさんのこのポストで家特定しようとしてる人ですよ」「うんこした人ダレノガレ」「ダレノクソ？」「野グソやめなぁ〜？」「やばい人もいるもんだな」「なんでそんな面白い投稿できるん！？」「近所トラブルならぬ人糞トラブルw」「ポストを見て、笑ってしまいました」「イイノガレ出来ませんね」など、ユーモアを交えたさまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【投稿】ダレノガレ明美、「うんこした人だれ？」に反響
「うんこした人ダレノガレ」ダレノガレさんは、「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？ 臭いんだけど。一階じゃないのに上にまで匂いきてた。この前の異臭騒動。絶対人間の」と投稿。自身のマンションで起きた異臭騒ぎについて触れ、人の便が置かれていたのではないかと強い不快感を明かしています。
「しまいには、ダレノクソっといじられます」今回の投稿後には、「家の前に（うんちの絵文字）される娘に育ってしまい申し訳ない。しまいには、ダレノクソっといじられます」とつづっていたダレノガレさん。コメントでは、「ちょっとイメージ変わりました」「この野グソ事件でファンになったわ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)