【コメダ】かき氷全5種を発売!エリア限定「もも太郎氷」「黒蜜きなこのぜんざい氷」などラインアップ

コメダは、これまで一部店舗で先行販売していたかき氷を、7月1日〜8月下旬季節限定で、全国のコメダ珈琲店で展開する。

2026年は、東日本･東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷をラインアップする。

東日本･東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」、西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」を用意した。さらに全エリア共通で、「アサイーミックス氷」、コメダ珈琲店のかき氷の定番「いちご氷」「宇治抹茶氷」も展開する。

【コメダのかき氷(全5種)の画像はこちら】

【東日本･東海エリア限定】

◆もも太郎氷

価格:通常サイズ 630円〜690円/ミニサイズ 530円〜590円

新潟県のご当地アイス「もも太郎」をかき氷で再現した。「いちご味」をベースに「りんご果汁」が加わった、さっぱりとした味わいのかき氷で、後味はすっきりと軽やかで、暑い季節にもぴったりだという。ソフトクリームと練乳をトッピングすると、ミルキーな甘さが加わる。

【販売店舗一覧】

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県内のコメダ珈琲店

【西日本エリア限定】

◆黒蜜きなこのぜんざい氷

価格:通常サイズ 890円〜950円/ミニサイズ 790円〜850円

沖縄県のご当地かき氷「ぜんざい氷」は、黒糖で甘く煮た金時豆を加えているのが特徴で、コクのあるやさしい甘さが楽しめる。

「黒蜜きなこのぜんざい氷」は、国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現している。ソフトクリームをトッピングして、クリームぜんざい風に食べるのもおすすめだという。

【販売店舗一覧】

滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県内のコメダ珈琲店

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【全エリア共通】

◆アサイーミックス氷

価格:通常サイズ 890円〜950円/ミニサイズ 790円〜850円

スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめる。

◆いちご氷

価格:通常サイズ 570円〜630円/ミニサイズ 470円〜530円

爽やかないちご味のかき氷。さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクのトッピングがおすすめだという。

◆宇治抹茶氷

価格:通常サイズ 680円〜740円/ミニサイズ 580円〜640円

お茶の風味豊かな宇治抹茶を100%使用した。お茶の香りとすっきりとした苦みで、宇治抹茶を堪能できる。