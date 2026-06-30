藤原紀香、55歳誕生日を舞台上でサプライズ祝福
女優の藤原紀香が29日、オフィシャルブログを更新。前日に迎えた55歳の誕生日を出演舞台『罠』全国公演初日の大分・中津公演でサプライズ祝福されたことを報告し、「生涯、忘れられない贈り物となりました」と感謝の思いをつづった。
この日、藤原は「GO GOな 忘れられないbirthday（祝）」と題してブログを更新。「６月28日、舞台『罠』全国公演の幕開けとなる大分・中津公演にて、私ごとではございますが。。。 誕生日を迎えさせていただきました」と55歳の誕生日を迎えたことを報告。
終演後のカーテンコールでは、座長を務める上川隆也からサプライズで祝福を受けたといい、「キャストの皆さん、そして満員御礼（祝）会場いっぱいのお客様が『ハッピーバースデー』 の歌にのせて、『紀香さん、おめでとう！』と温かいコールと拍手を送ってくださいました」と振り返った。
「劇場中が笑顔と祝福に包まれ、胸がいっぱいになりました」と感激したことを明かし、「舞台の上で、お客様に誕生日をお祝いしていただける――。役者として、これほど幸せなことはありません。生涯、忘れられない贈り物となりました」と喜びをつづっている。
カーテンコールの様子を収めた舞台写真をはじめ、深みのあるワインレッドのワンピース姿で「藤原紀香様 お誕生日おめでとうございます」と書かれたメッセージカードが添えられたカラーの花束を手にほほ笑む姿とともに、「この幸せなご縁に心から感謝し、明日からも一歩一歩、丁寧に自身の物語を重ねてまいります。世知辛い出来事も少なくない時代 ではありますが、一人の表現者として、『言霊』と『氣』を大切に、そして何より『愛』をお届けできるよう歩んでまいります」との抱負も。
また、今後の活動についても触れ、『罠』全国公演への意気込みに加え、夏に上演される舞台『まんが日本昔ばなし』劇場、秋の舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』初の全国公演を紹介。『まんが日本昔ばなし』のチラシを手にした艶やかな着物姿や『メイジ・ザ・キャッツアイ』のメインビジュアルも披露した。
最後には、『まんが日本昔ばなし』の演出を手掛ける末原拓馬氏から贈られた猫のイラストや友人から届いたバースデーイラストも公開しつつ、「GO! GO!〜の年！愛と笑顔を道しるべに、まだまだ、ここからです。新しい人生の幕を開けながら、一つひとつのご縁を大切にして進んでいきたいと思います。これからもどうぞ よろしくお願いいたします 2026.６.28 藤原紀香」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この日、藤原は「GO GOな 忘れられないbirthday（祝）」と題してブログを更新。「６月28日、舞台『罠』全国公演の幕開けとなる大分・中津公演にて、私ごとではございますが。。。 誕生日を迎えさせていただきました」と55歳の誕生日を迎えたことを報告。
「劇場中が笑顔と祝福に包まれ、胸がいっぱいになりました」と感激したことを明かし、「舞台の上で、お客様に誕生日をお祝いしていただける――。役者として、これほど幸せなことはありません。生涯、忘れられない贈り物となりました」と喜びをつづっている。
カーテンコールの様子を収めた舞台写真をはじめ、深みのあるワインレッドのワンピース姿で「藤原紀香様 お誕生日おめでとうございます」と書かれたメッセージカードが添えられたカラーの花束を手にほほ笑む姿とともに、「この幸せなご縁に心から感謝し、明日からも一歩一歩、丁寧に自身の物語を重ねてまいります。世知辛い出来事も少なくない時代 ではありますが、一人の表現者として、『言霊』と『氣』を大切に、そして何より『愛』をお届けできるよう歩んでまいります」との抱負も。
また、今後の活動についても触れ、『罠』全国公演への意気込みに加え、夏に上演される舞台『まんが日本昔ばなし』劇場、秋の舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』初の全国公演を紹介。『まんが日本昔ばなし』のチラシを手にした艶やかな着物姿や『メイジ・ザ・キャッツアイ』のメインビジュアルも披露した。
最後には、『まんが日本昔ばなし』の演出を手掛ける末原拓馬氏から贈られた猫のイラストや友人から届いたバースデーイラストも公開しつつ、「GO! GO!〜の年！愛と笑顔を道しるべに、まだまだ、ここからです。新しい人生の幕を開けながら、一つひとつのご縁を大切にして進んでいきたいと思います。これからもどうぞ よろしくお願いいたします 2026.６.28 藤原紀香」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。