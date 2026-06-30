【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 2ー1 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】痛恨の失点シーン（実際の様子）

日本のファンに衝撃を与える豪快なヘディング弾だった。ブラジル代表のMFカゼミーロが挙げたゴールに、ファンたちが悲鳴をあげている。

日本は6月30日、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジルと対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制して試合を折り返した。

すると後半はブラジルが、日本のダブルボランチの脇を突く形で前線へロングボールを次々と送り込み、圧力を強めていく。水際で耐えていた日本だったが、56分についに決壊する。

左のゴールライン際でボールを回収したヴィニシウス・ジュニオールが、マイナス方向で構えていたDFガブリエウ・マガリャンイスへパス。このタイミングでボックス内のカゼミーロは伊藤洋輝の背後からスッと離れ、ファーサイドでフリーになる。するとガブリエウの左足から高精度のクロスが供給され、最後は打点の高いヘディングで押し込み同点とした。

DAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表DF）は「日本のディフェンスライン、冨安、谷口、伊藤は身長があって跳ね返すのは得意ですが、その裏となると守備対応が難しくなる。クロスが多くなってきた展開で、この失点は対応が難しかった」「右左からクロスが入ってくるとどうしてもディフェンダーを目で追えなくなってきますね。ボールを見てしまうことが多くなる」と失点シーンを分析した。

このゴールにSNSのファンたちは「カゼミーロ打点高すぎ」「簡単そうに見えて実は高度なプレー」「コレは要注意で分かってたはずなのに…」「カゼミーロのポジショニングが完璧」「バンバンクロス蹴ってくる流れでやられた」「これが本気のブラジルか」といった声が溢れた。

なお試合は90＋5分に途中出場のガブリエウ・マルチネッリがネットを揺らして勝負あり。日本は逆転負けを喫し、ベスト32で敗退となった。

（FIFAワールドカップ2026）