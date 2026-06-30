歯科の設備投資も対象！ 東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)」

記事ポイント 東京経営サポーターが補助金13件全件採択2026年第7回公募から歯科が補助対象に追加口腔内スキャナー等の歯科省力化投資に活用可 東京経営サポーターが補助金13件全件採択2026年第7回公募から歯科が補助対象に追加口腔内スキャナー等の歯科省力化投資に活用可

東京経営サポーターが「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の支援実績を発表しました。

第1回から第5回公募までの支援実績13件中13件採択を達成し、2026年より歯科への支援も強化します。

東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)」

発行者：東京経営サポーター発表日：2026年6月17日対象制度：中小企業省力化投資補助金(一般型)支援実績：第1回から第5回公募まで13件中13件採択採択率：100％第7回公募：歯科が補助対象に追加

「中小企業省力化投資補助金(一般型)」は、人手不足解消や生産性向上を目的とした設備投資を支援する制度です。

製造業、サービス業、小売業、医療分野など、幅広い事業者が活用できる補助金として紹介されています。

東京経営サポーターは、設備投資の方向性整理や事業計画策定、採択後の事業推進支援まで一貫した伴走支援を行っています。

第1回から第5回公募まで13件全件採択

対象公募：第1回から第5回公募支援実績：13件採択実績：13件採択率：100％

東京経営サポーターは、補助金の獲得そのものではなく、事業者が描く将来像の実現に向けた支援を行っています。

各事業者の経営課題や成長戦略を整理し、投資効果や事業性を明確化する伴走支援が採択実績の背景にあります。

採択後も、設備導入や事業推進が円滑に進むよう継続的なフォローを行います。

第7回公募より歯科が補助対象に追加

対象追加：歯科対象公募：2026年に公募開始された第7回公募活用可能な投資：デジタル機器の導入、各種システムとの連携を含めた省力化投資

歯科医院では、慢性的な人手不足への対応や業務効率化が重要な経営課題となっています。

口腔内スキャナー、マイクロスコープ、CT、ミリングマシンといったデジタル機器の導入にも活用できます。

歯科医院向け支援実績をもとに活用支援を強化

関連支援：ものづくり補助金、IT導入補助金対象：歯科医院、歯科支援内容：設備投資計画の整理、事業計画策定に向けた助言、採択後の事業推進支援

東京経営サポーターは、ものづくり補助金やIT導入補助金を中心に歯科医院向けの支援実績を積み重ねています。

今回の制度改正を受け、歯科に対する「中小企業省力化投資補助金(一般型)」活用支援を強化します。

設備投資計画の整理から採択後の事業推進支援まで、補助金の活用を通じた事業成長の実現を支援しています。

採択テーマ分析ツールで過去の傾向を確認

公開ツール：採択テーマ分析ツール内容：過去の採択テーマ、採択傾向

過去の採択テーマや採択傾向については、東京経営サポーターが公開している採択テーマ分析ツールを活用できます。

中小企業省力化投資補助金(一般型)の活用を検討する事業者に向けた、採択テーマの分析資料です。

設備投資の方向性を整理する前に、過去の採択傾向を把握する材料として使えます。

設備投資の方向性整理から事業計画策定、採択後の推進支援までを一貫して扱うため、補助金を事業成長に結びつけたい事業者の検討材料になります。

歯科医院では、口腔内スキャナーやCTなどのデジタル機器導入を、人手不足対応や業務効率化の投資計画として整理する場面に活用できます。

東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「中小企業省力化投資補助金(一般型)」はどのような制度ですか？

A. 人手不足解消や生産性向上を目的とした設備投資を支援する制度です。

製造業、サービス業、小売業、医療分野など幅広い事業者が活用できる補助金です。

Q. 東京経営サポーターの支援実績は何を扱っていますか？

A. 第1回から第5回公募までの支援実績13件中13件採択を達成しています。

設備投資の方向性整理や事業計画策定、採択後の事業推進支援まで行っています。

Q. 歯科はいつから補助対象に追加されましたか？

A. 2026年に公募開始された第7回公募より、歯科が新たに補助対象として追加されました。

Q. 歯科医院ではどのような設備投資の対象になりますか？

A. 口腔内スキャナー、マイクロスコープ、CT、ミリングマシンといったデジタル機器の導入に加え、各種システムとの連携を含めた省力化投資が対象です。

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