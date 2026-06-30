サッカー元日本代表の本田圭佑（40）は6月30日、FIFAワールドカップ決勝トーナメント1回戦・日本対ブラジル戦の中継に登場。その派手な装いがネット上で話題を集めている。

【画像】平愛梨「本当に、行っちゃった‼︎‼︎」夫・長友佑都へ家族でエール 4男児の姿に「涙が出てきた」「何より一番心強いね」

本田は白いシャツに赤いジャケット、青いネクタイを合わせた“日の丸カラー”とも言える装いで中継に登場。ピッチ上でアナウンサーと並んで姿を見せると、「赤過ぎないか？」「二度見した」「目が覚めた」などの声が相次ぎ、試合開始前から大きな話題となった。

【画像】本田圭佑 本田が新ブランド立ち上げ



中継に登場した本田の姿に、ネット上では「気持ちが前に出過ぎてる」「フレンドパークみたいな服」「なんちゅう服着てんねん笑」「今日は勝負の日感が一瞬で伝わる」「インパクト強すぎる」「勝負モードすぎる」「 誰が用意したんだろ？」「これは勝負服やな」「マジ、ファンタジスタ」「カズレーザーかと思ったわ」「目痛い笑」「赤ジャケかっけえ」「赤すぎてびびった」「気合い入りすぎ」「赤ジャケットがヤバすぎて目が覚めたわ」「本気度ハンパないな」「とんでもない赤ジャケット着てきて草」「解説席にいるのに主役感が半端ない」「ルパ～ン三世みたいな赤ジャケ」「赤が目に刺さるぜ」など多くの反響が寄せられた。