「気持ち悪いので食べなかった」定食チェーン店で出された「ゴルフボールの大きさの球状に固まった白ご飯」交換依頼後も同じで絶句

飲食店では料理の手違いや提供時間が遅くなるのはよくある事だ。いちいち目くじらを立てても仕方ない場合もあるが、客のほうにも我慢の限界はある。

投稿を寄せた京都府の50代男性（事務・管理／年収1200万円）が、ある定食チェーン店を訪れた際のこと。男性は定食を「白ご飯」で注文したが、提供されたお茶碗の中身に違和感を覚えたという。（文：篠原みつき）

「お茶碗にもられた白ご飯が、ゴルフボールの大きさの球状に固まった白ご飯が６個くらい入っていた」

取り替えてもらったご飯も「ゴルフボールの大きさの球状」

驚いた男性がクレームを伝えると、店員は謝罪とともにすぐにご飯を取り替えてくれた。しかし、事態はこれで終わらなかった。

「そのお茶碗にもられた白ご飯も、ゴルフボールの大きさの球状に固まった白ご飯が６個くらい入っていた。気持ち悪いので食べなかった」

おそらく解凍と盛り付けの手順に問題があったのだろう。

ラーメンを食べ終えて会計に向かうと……

また別の日、午後2時頃にあるラーメン店を訪れた際にも残念なことがあった。店内に他の客はおらず、厨房では女性店員が1人で仕込み作業をしていた。男性は「ラーメンと焼き飯のセット」を注文する。

「少しして、ラーメンが運ばれてきた。その後、なかなか焼き飯が来なくて、結局、15分くらいでラーメンを食べ終えた」

ラーメンを食べ終えても焼き飯は一向に提供されず、「厨房で中年の女性が何か仕度をしているようだった」という。対応の遅さに痺れを切らした男性が会計のためにレジへ向かうと、店員から次のように問いかけられた。

「その女性が『焼き飯は食べないんですか？』と質問してきた。『結構です』というと、ラーメンだけの値段を要求されて、お金を払って店を出た」

セットメニューとして注文したのに、15分以上待たされたら食べる気もなくなってしまうだろう。店も人手不足で大変なのかもしれないが、いずれのケースも男性にとっては強い不信感が残る結果となってしまった。

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