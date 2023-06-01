【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 vs 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ヴィニシウスの「神業ゴラッソ」

サッカー日本代表は6月30日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表と対戦。日本時間で午前2時のキックオフを前にスタメンが発表された。

日本代表はF組のグループステージを1勝2分（オランダ戦が2−2、チュニジア戦が4−0、スウェーデン戦が1−1）で2位突破。決勝トーナメント1回戦でC組を2勝1分で通過したブラジル代表と激突する。

昨年10月の国際親善試合で3−2の歴史初勝利を挙げたとはいえ、ブラジルとの通算対戦は1勝2分11敗（8得点・37失点）。FIFAランキング（6位と18位）、データサイト『Opta』の最新優勝確率（5位と16位）で見ても、相手は明らかな格上だ。

森保一監督は前日会見で「ブラジルは本命の優勝候補で、リスペクトしている」としたうえで、「しかし、勝つチャンスはある。また歴史が変わるようなことが起こせるようにしたい」と、前回大会のドイツ戦、スペイン戦に続くアップセットに向けて意気込んだ。

そんな森保監督は4日前のスウェーデン戦からスタメン4人を変更。温存していた冨安健洋、佐野海舟を先発に戻し、3バックの中央を谷口彰悟に託した。シャドー起用の可能性もあった鎌田大地はボランチを置き、シャドーには伊東純也と前田大然を入れる。

システムは従来の3−4−2−1でスタートするが、追いかける展開になればFW（小川航基、塩貝健人、後藤啓介など）を増やしてオプションの3−1−4−2に移行するはず。ここまでフィールドプレーヤー23人のうち22人を起用しており、森保監督が掲げる「誰が出ても機能する、誰が出ても勝つ」の真価が試される機会だ。

なお、オランダ戦で左膝を負傷して続く2試合を欠場していた久保建英もベンチ入り。ただ、まだ全体練習に合流しておらず、前日会見で森保監督がプレーはしないことを明言している。

【スタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

▼MF

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチスタート】

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

5 長友佑都（FC東京）

6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

7 田中碧（リーズ／イングランド）

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

なお、日本がグループステージを突破したのは2002年、2010年、2018年、2022年に続いて5回目だが、決勝トーナメント1回戦はいまだ未勝利（前回大会まではラウンド16、今回はラウンド32）。王国ブラジルを破り“鬼門の4試合目”を初めて突破できるか。期待される。

（FIFAワールドカップ2026）

