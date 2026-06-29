今夏にグラビア卒業を公表した女優でグラビアアイドルの天木じゅん（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「泊まりロケ♡グラビア最後の撮影に行ってきます」と報告。布面積の少ない肌と同系色のビキニ水着ショットを公開し、曲線美を披露した。

さらに「お知らせ」とグラビア掲載予定を発表。

発売中

6冊目写真集『あまぽち』小学館

『あまぽち2.0』

『グラドル名鑑2026』

『sabra』

『EX大衆』

『FLASH』デジタル

『アサ芸シークレット』

『週刊大衆』デジタル

発売予定

『週刊大衆』表紙6月29日

『週刊実話』表紙 7月9日

『ヤングマガジン』7月13日

『週刊ポスト』7月13日

『週刊プレイボーイ』8月10日

↑この発売日をもって、グラビアを卒業。

ファンやフォロワーからも「最高のアイドル」「優雅なお姫様」「魅力的な姿」「めちゃくちゃセクシー」「グラビアやめるの残念」などのコメントが寄せられている。

天木は兵庫・伊丹市出身。身長149センチ、バスト95センチIカップの抜群のスタイルで人気となり、数々の雑誌グラビアやドラマ、映画、バラエティーに出演するなど幅広く活躍。3月30日の投稿で「天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と報告している。趣味はサウナ、ゴルフ、麻雀、ポーカー。特技はダンス、料理。血液型A。