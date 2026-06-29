Ｚｅｎｋｅｎ<7371.T>はマーケティング事業が主力。また、海外人材事業にも注力しており、同事業の売上高構成比を２５年６月期の２５％から３０年６月期には４３％まで高める計画だ。



５月１５日に発表した２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比５４．９％増の４億９８００万円で着地。マーケティング事業は減収減益となったものの、海外人材の紹介人数などが着実に増加したことが全体業績をけん引した。通期の営業利益予想は前期比２９．４％増の５億円で据え置いているが、第３四半期時点の進捗率は９９．６％に達していることから上振れ余地は大きい。直近では八十二長野銀行<8359.T>子会社の八十二スタッフサービスと海外人材の紹介サービスなどで業務提携している。



株価は６月１９日に年初来高値となる７７５円をつけたが、ＰＢＲはいまだ１倍以下と割安感が強い。日足チャートでは２５日移動平均線が上昇基調で、一段の上値が狙えそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS