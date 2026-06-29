後部座席で堂々と飲酒、ガソリン代の割り勘を拒否…ドライブ旅行で露呈した同僚の暗黒面。悪事が露呈し、退社を余儀なくされるまで

後部座席で堂々と飲酒、ガソリン代の割り勘を拒否…ドライブ旅行で露呈した同僚の暗黒面。悪事が露呈し、退社を余儀なくされるまで