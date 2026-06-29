さっぱりレモンクリームをしっとりサンド！ ブルボン「レモンチーズケーキ」

記事ポイント ブルボン「レモンチーズケーキ」が6月23日より期間限定発売レモンクリームをしっとりチーズケーキでサンド115g入り個包装、全国の量販店やドラッグストアなどで販売予定 ブルボン「レモンチーズケーキ」が6月23日より期間限定発売レモンクリームをしっとりチーズケーキでサンド115g入り個包装、全国の量販店やドラッグストアなどで販売予定

ブルボンが「レモンチーズケーキ」を2026年6月23日(火)に期間限定で発売します。

フレッシュな風味と酸味を、ひとくちサイズで楽しめます。

しっとりとしたチーズケーキと酸味のあるレモンクリームを組み合わせ、個包装で手軽に食べられます。

ブルボン「レモンチーズケーキ」

商品名：レモンチーズケーキ内容量：115g(個装紙込み)発売日：2026年6月23日(火)販売地域：全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など取扱店舗：一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「レモンチーズケーキ」は、しっとりとしたチーズケーキで酸味のあるレモンクリームをサンドした商品です。

ひとくちサイズのチーズケーキに、レモンのフレッシュな味わいとさっぱりとしたおいしさが重なります。

ケーキにはクリームチーズパウダーを練り込んで焼きあげてあり、レモンクリームの酸味とチーズケーキの風味を一緒に味わえます。

個包装になっているため、しっとりとしたチーズケーキとレモンクリームの組み合わせを手軽に食べられる仕立てです。

レモンクリームをサンドしたひとくちサイズ

「レモンチーズケーキ」は、酸味のあるレモンクリームをチーズケーキで挟んでいます。

しっとりとしたチーズケーキの中にレモンクリームが入り、ひとくちでレモンの風味とチーズケーキの生地感を味わえます。

レモン香るさっぱりさわやかな味わいを、期間限定で楽しめます。

チーズケーキのしっとり感とレモンクリームの酸味が合わさり、甘さだけでなくフレッシュな風味もあるひとくちサイズのお菓子になっています。

レモン味のチーズケーキを小さなサイズで食べられるため、ひとつずつ味わう場面に合う仕様です。

クリームチーズパウダーを練り込んだケーキ

ケーキには、クリームチーズパウダーを練り込んで焼きあげています。

チーズケーキとしての風味を持つ生地が、酸味のあるレモンクリームを包みます。

レモンクリームのフレッシュな味わいと、クリームチーズパウダーを使ったケーキのさっぱりとしたおいしさを楽しめます。

レモンの酸味だけでなく、チーズケーキのしっとりとした食感も味わえる点が特徴です。

焼きあげたケーキとレモンクリームを合わせることで、さわやかなレモン味とチーズケーキらしい風味がひとつにまとまっています。

個包装で手軽に食べられる期間限定商品

「レモンチーズケーキ」は個包装で、持ち運びやすい仕様です。

ひとくちサイズのため、しっとりとしたチーズケーキを少しずつ食べられます。

個包装の形は、レモンクリームをサンドしたチーズケーキを手軽に味わえる仕様です。

期間限定で発売される商品として、レモン香るさっぱりさわやかな味わいを販売期間中に楽しめます。

全国発売され、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売される予定です。

一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

さっぱりさわやかなレモン味のチーズケーキ

「レモンチーズケーキ」は、フレッシュな風味と酸味が心地よい商品として登場します。

酸味のあるレモンクリームが、しっとりとしたチーズケーキの中にサンドされています。

レモンのさわやかな風味と、チーズケーキの生地が持つしっとり感を一緒に味わえる組み合わせです。

さっぱりとしたおいしさを楽しめるため、レモンを使ったチーズケーキとして食べられます。

ひとくちサイズの商品なので、チーズケーキの風味とレモンクリームの酸味を小さなサイズで味わえる点も見どころです。

レモンの酸味とチーズケーキ生地のしっとり感が重なるため、甘さだけではない軽い味わいを選びたい場面に向いています。

個包装のひとくちサイズなので、少しずつ食べたい時にもチーズケーキらしい風味を取り入れやすい仕立てです。

ブルボン「レモンチーズケーキ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボン「レモンチーズケーキ」の発売日はいつですか？

A. ブルボン「レモンチーズケーキ」は、2026年6月23日(火)に期間限定で全国発売されます。

Q. ブルボン「レモンチーズケーキ」はどのような商品ですか？

A. しっとりとしたチーズケーキで酸味のあるレモンクリームをサンドした、ひとくちサイズの焼き菓子です。

Q. ブルボン「レモンチーズケーキ」の内容量と価格はどうなっていますか？

A. 内容量は115g(個装紙込み)です。

価格はオープンプライスとして発表されています。

Q. ブルボン「レモンチーズケーキ」はどこで販売されますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post さっぱりレモンクリームをしっとりサンド！ ブルボン「レモンチーズケーキ」 appeared first on Dtimes.