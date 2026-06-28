郵便受けに貼った、奇妙な宣言ステッカーがSNSで注目を集めている。住宅の郵便受けによく見かける「チラシお断り」のステッカー。しかし、それとは真逆のメッセージ「チラシ大歓迎」と書かれたステッカーを自作して貼ったところ、期待に反してチラシの量が減ったというのだ。



【写真】チラシ禁止かと思いきや…「大歓迎」！この家の人、怖いかも…？笑

投稿したのはhandaru（@handaru20pF）さん。投稿は18万回を超える表示を記録し驚きの声が続出している。人間の心理を突いた今回の試みについて、handaruさんに話を聞いた。



――制作のきっかけは？



handaru：街中で「チラシお断り」の表示をよく見かけますが、それを逆にしたらどうなるのかなという単純な好奇心です。私はどんなチラシもわりとちゃんと目を通すタイプですし、無料でもらえるものは何でももらってしまう性分。ポスティングの方が仕事中にちょっと笑ってくれたらいいな、という思いもありました。



――実際に貼ってみて、チラシの変化は？



handaru：設置したのは投稿の2週間ほど前。正直、チラシがすごく増えるかなと思っていたのですが、体感ではそこまで増えておらず、むしろ少し減ったかもしれないという印象です。



――減ってしまうのは不思議ですね。



handaru：はっきりした理由は分かりませんが、ポスティングの方が遠目から見て「何か注意書きが貼ってある」と認識して、反射的に入れない判断をするのはありそうだなと思います。また、「チラシ大歓迎」と書いてあることで、かえって何か裏がありそうだと感じて、入れるのをためらう方もいるのかもしれません。歓迎しているつもりなのに、結果的に抑止力になっているのだとしたら面白いですね。



――設置してみてよかったことは。



handaru：チラシを見るたびに少し楽しい気持ちになることです。チラシが入っていても「歓迎しているからな」と思えますし、入っていなくても「逆効果だったのかな？」と考えられるので、どちらにしても面白くなりました。



◇ ◇



SNSでは「ちゃんと見ないから禁止に見えちゃう」「罠っぽくてこわい」「ポスティングバイトしてたら出会いたかった！」などの反響が寄せられた。



効率が求められるポスティング作業を逆手にとったステッカー。今日もどこかで、ポスティング担当者が首を傾げているかもしれない。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）