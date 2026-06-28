ブルワーズ戦に先発出場…左腕ハリソンの96.8マイルを粉砕

【MLB】ブルワーズ ー カブス（日本時間28日・ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手が27日（日本時間28日）、敵地で行われたブルワーズ戦に「3番・指名打者」で先発出場し、4回に2試合連発となる12号逆転2ランを放った。

ライバルを連日粉砕している。前日の同戦では、先発投手として史上最速となる105.5マイル（約169.7キロ）を記録したばかりのジェイコブ・ミジオロウスキー投手に対し、5回の第2打席で右翼席へ先制の11号ソロを放った。怪物右腕から2本塁打は鈴木だけと“お得意様”だ。

この日は0-1で迎えた4回に魅せた。1死一塁から左腕ハリソンの高め96.8マイル（約155.8キロ）のフォーシームを振り抜いた。31度と高く舞い上がった打球はゆっくりと弧を描き、右翼席に着弾。打球速度97.2マイル（約156.4キロ）、飛距離361フィート（約110メートル）の逆転2ランに敵地は沈黙した。

鈴木は1年目の2022年に14本塁打を記録すると、2023年は日本人右打者では初のシーズン20発をマークした。2024年は22本、昨年は自己新の32号。この一発でメジャー通算99号とし、日本人打者で4人目のメジャー通算100号まであと「1」とした。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ベネズエラ戦で右膝を負傷。開幕から負傷者リストに入ったが、4月10日（同11日）に復帰した。試合前の時点で66試合に出場して打率.260、11本塁打、33打点、OPS.789をマークしていた。（Full-Count編集部）