16枚羽根のクリップ式モデルが再入荷！ MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機

記事ポイント MAXWIN「K-FAN10」再入荷、EC販売中12V・24V対応のクリップ式車載扇風機16枚羽根・90°首振り・2段階風量 MAXWIN「K-FAN10」再入荷、EC販売中12V・24V対応のクリップ式車載扇風機16枚羽根・90°首振り・2段階風量

カー用品・バイク用品ブランドMAXWINが、クリップ式車載扇風機「K-FAN10」を再入荷しました。

一時品切れとなっていた車載扇風機で、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルで購入できます。

MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機

商品名：K-FAN10販売チャンネル：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング型番：K-FAN10-12V、K-FAN10-24V対応：12V車用、24V車用サイズ：約27.5×35cmコード長さ：約1.8m素材：ABS、アルミニウム、合金鋼重量：約950g取付方式：クリップ式消費電力：20W騒音：50dB以下電圧：K-FAN10-12VはDC12V、K-FAN10-24VはDC24V付属品：本体×1

「K-FAN10」は、16枚羽根の強力ファンと左右自動首振り機能を備えたクリップ式車載扇風機です。

アシストグリップやサンバイザーなどにワンタッチで設置でき、シガーソケットに挿し込むだけで使えます。

夏の車内暑さ対策として、車内に風を届けたい場面で使える車載ファンです。

16枚羽根と50dB以下の超静音設計

羽根：内羽根7枚、外羽根9枚合計：16枚羽根騒音：50dB以下

内羽根と外羽根を組み合わせた構造で、車内へ強力な風量を届けます。

モーターは50dB以下の超静音設計で、運転中に気になる音を立てにくい仕様です。

エンジン音に紛れる音で、長距離ドライブでも車内の風を使えます。

左右90°自動首振りと上下35°手動調節

首振り：左右90°自動首振り手動調節：上下35°

左右90°の自動首振り機能により、運転席まわりや後部座席など、車内の複数方向へ風を届けやすくなっています。

上下35°の手動調節もでき、風向きを好みに合わせてセッティングできます。

クリップ式の本体を設置場所に合わせることで、車内の向けたい場所へ風を送れる構造です。

低速と高速を選べる2段階風量調節

風量調節：低速、高速の2段階

風量は、車内の温度や体感に合わせて低速と高速から選べます。

エアコンが苦手な方にも自然な風を届け、エアコンとの併用で設定温度をエコに保つことも可能です。

暑さを感じる車内で、風の強さを切り替えながら使えます。

首振りモーターと羽根回転モーターの独立設計

モーター：首振りモーター、羽根回転モーター羽根回転モーター：最大回転速度3,800rpm

首振りモーターと羽根回転モーターは、それぞれ独立した設計です。

羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmを実現し、熱対策設計により長寿命化も図られています。

首振りと羽根回転を分けた構造で、風向きと風量を車内に合わせて使えます。

12V車用と24V車用を選べるラインナップ

K-FAN10-12V：12V車用K-FAN10-24V：24V車用12Vモデル：セダン、SUV、軽自動車等の乗用車対応24Vモデル：トラック等対応

「K-FAN10」は、乗用車向けの12Vモデルとトラック等に対応する24Vモデルをそろえています。

車の電圧に合わせて型番を選べるため、使用する車に合わせた購入判断ができます。

設置場所に合わせて風向きを調整しやすく、前席まわりや車内の暑さがこもる場所へ風を送る使い方に向いています。

静音性や2段階の風量切り替えにより、長距離移動やエアコン併用時にも車内環境に合わせて扱いやすい仕様です。

乗用車向けとトラック等向けのモデルがあり、使用する車の電圧に合わせて選べます。

MAXWIN「K-FAN10」車載扇風機の紹介でした。

よくある質問

Q. MAXWIN「K-FAN10」はどこで購入できますか？

A. Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルで購入できます。

在庫状況は各販売サイトで確認する形です。

Q. 「K-FAN10」はどの車で使えますか？

A. 12Vモデルはセダン、SUV、軽自動車などの乗用車向け、24Vモデルはトラックなどの車両向けです。

Q. 「K-FAN10」はどこに取り付けられますか？

A. アシストグリップやサンバイザーなど、様々な場所にワンタッチで設置できます。

取付方式はクリップ式です。

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