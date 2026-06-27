気がつくと増えてしまう「紙類」「文房具」をためない管理術と、無理なく片付く習慣を紹介します。教えてくれるのは、夫と子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをする整理収納アドバイザー・Nozomiさん。子どもも片付けやすい収納の工夫を、ぜひ参考に。

紙類の整理：プリントは写真に撮って本体は処分

子どもが小学生になってから、一気に増えたのが学校のプリントです。「あとで見返すかも」と思って残していると、気づくとテーブルの上に山積みになってしまいます。

【写真】家がキレイな人の文房具収納

今は、必要なものだけスマホで写真を撮り、本体はすぐ処分するようにしています。提出期限があるものはGoogleカレンダーに登録し、それ以外はできるだけためないように。

紙は一枚だけなら小さくても、積み重なるとかなり場所を取ります。しかも、「あとで確認しよう」が増えると気持ちの負担にもなりやすいものです。全部を保管するのではなく必要な情報だけ残すようにすると、家の中もかなりスッキリすると思います。

紙類の整理：ざっくりでも「すぐに判断」を心がける

「あとで確認しよう」と郵便物やプリントをとりあえず置いていても、どんどんたまって必要な書類が分からなくなってしまい、結局処理に時間がかかります。

私は、家に入った紙類はできるだけその場で判断・処理するようにしています。

片付けは一気にがんばるより、ためない仕組みをはじめにつくる方がラクだと思います。不要ならすぐ捨てる・必要なら予定をカレンダーに登録する・保管するなら定位置へ。ざっくりでも、流れを決めておくだけで紙類が散らかりにくくなりました。

文房具の整理：ペン類はストックをもちすぎない

実家にいた頃、文房具はやや大きめな引き出しひとつ分に入っていたことを記憶しています。使うときに同じペンが何本もあってもったいないなと感じたり、インクが乾いて使えなくなっていたこともありました。

今の暮らしでは、なくなりそうになったら買うことにしています。必要以上にストックしないことで収納スペースも取りませんし管理もラクです。

また、家に置くペンの本数自体もかなり減らしています。ボールペンは1本、鉛筆はすぐなくなるので6本、子どもの色鉛筆は1人1セットだけもつようにしています。本数が多いほど、どこにあるか分からなくなりやすいからです。

今必要かどうかで考えるようになってから、文房具が増えにくく管理もしやすくなりました。

文房具の整理：子どもでも戻しやすいよう収納は1か所に

リビングや子どもスペースなど家のあちこちに文房具を置いていると、使ったあとに戻す場所が散らばってしまい、次使うときに探しものからスタートしてしまいます。

今わが家では、文房具収納を1か所にまとめています。ペン・ハサミ・のりなどを同じ場所に置くことで、家族全員が分かりやすい収納になっています。

また、収納ケースも増やしすぎずざっくり入れられるようにしているのもポイントです。細かく分けすぎると戻すのが面倒になります。

家族みんなが使うものほど、子どもでも分かる収納にすることが大切。管理する人だけが分かる収納をやめると、文房具が行方不明になることがかなり減ると思います。