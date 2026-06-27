彼女の「子ども大好き！」が嘘だとわかった決定的なシーン９パターン
「早くお母さんになりたいな」と家庭的な面を強調する女性が、必ずしも「子ども好き」であるとは限りません。結婚を意識した嘘の可能性もあるので、慎重に見極めたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼女の『子ども大好き！』が嘘だとわかった決定的なシーン」をご紹介します。
【１】「邪魔だよね」と電車内のベビーカーに苛立っていたとき
「上の子を抱いて、下の子をベビーカーに乗せてクタクタなお母さんに、ひどすぎる」（20代男性）というように、母子連れを非難するようなスタンスは、良いお母さんになりそうなイメージとは正反対の印象を与えてしまうようです。「大変そうだね」とねぎらいの気持ちを表すくらい大らかに構えたいものです。
【２】「こっちにおいで」と彼女が呼んだのに、子どもが警戒して近づかなかったとき
「本能で子どもが彼女を避けるのを見て『えっ？』と思った」（10代男性）など、なぜか子どもに嫌われる彼女の様子から「子ども好きは嘘？」と疑念を抱いたケースです。とりあえず「あれ…私、変な臭いでもするかな？」などと不思議そうな顔をしてその場をしのぐしかないでしょう。
【３】「〇〇くんっていうんだ。どんな字？」と子どもが話しかけてきているのに大人に話を振ったとき
「本人との会話を避けているのがバレバレ（笑）」（20代男性）というように、子どもとの会話に苦手意識があることは、周囲におのずと伝わるものです。せめて一言は、子どもに返してあげるのが大人の務めでしょう。
【４】「おりこうさんだね」と言いながら子どもの目を見ていなかったとき
「『適当に褒めとけばいいや』的な態度に見えた」（20代男性）など、子どもに正面から向き合っていない姿勢から、関心のなさを読み取られることもあります。大人じゃないからと手を抜かずに、それなりに誠意のある対応を心掛けましょう。
【５】「おばちゃんじゃなくてお姉ちゃんでしょ！」と本気で怒ったとき
「小さな子から見れば、『おばさん』に違いないのに」（20代男性）というように、子ども相手に怒りをあらわにして、子ども好き云々以前に、大人げないと非難されてしまうケースです。「お姉ちゃんって呼んでくれるとうれしいなあ」などと大人の対応を心がけたいものです。
【６】「ちっ」と電車でギャン泣きしている子どもに舌打ちしたとき
「自分の子にも同じことをしそうで怖くなった」（10代男性）など、苛立ちのあまり、つい本音が態度に出てしまうパターンです。「あなたの声が聞こえないから、隣の車両に移ろうか」などと提案すれば、子どもを邪魔にしているようには映らないかもしれません。
【７】「騒がれそう」とレストランで子ども連れの近くの席を避けたとき
「『うるさいのはパス！』と、迷惑そうにしてた」（20代男性）というように、子連れ客に対してあからさまに嫌な顔をするのも、「子ども嫌い」の疑惑を深めてしまうようです。本音はともかく、露骨に子連れを避けるのはご法度でしょう。
【８】「いくつ？」と立ったまましゃがまずに子どもに話しかけていたとき
「目線を合わせるのは子どもを相手にするときの基本なのに」（20代男性）など、子どもの身になってコミュニケーションを図れないところに、男性は嘘を感じるようです。面倒でも、しゃがんで子どもと同じ目線で会話したいところです。
【９】「抱っこさせてー」と言いながら赤ちゃんに手を伸ばそうとしなかったとき
「よだれがつくのがイヤだったみたいです」（20代男性）というように、子ども好きがポーズだけなのは、スキンシップの取り方から即座にバレてしまうようです。「あくしゅしてもいい？」と控えめに赤ちゃんの手だけを握る程度が無難かもしれません。
現時点で子どもをかわいいと思えないのであれば、嘘をつくより「自分の子どもって特別な存在なんだろうね」などとお茶を濁すのが無難かもしれません。（倉田さとみ）
【１】「邪魔だよね」と電車内のベビーカーに苛立っていたとき
「上の子を抱いて、下の子をベビーカーに乗せてクタクタなお母さんに、ひどすぎる」（20代男性）というように、母子連れを非難するようなスタンスは、良いお母さんになりそうなイメージとは正反対の印象を与えてしまうようです。「大変そうだね」とねぎらいの気持ちを表すくらい大らかに構えたいものです。
「本能で子どもが彼女を避けるのを見て『えっ？』と思った」（10代男性）など、なぜか子どもに嫌われる彼女の様子から「子ども好きは嘘？」と疑念を抱いたケースです。とりあえず「あれ…私、変な臭いでもするかな？」などと不思議そうな顔をしてその場をしのぐしかないでしょう。
【３】「〇〇くんっていうんだ。どんな字？」と子どもが話しかけてきているのに大人に話を振ったとき
「本人との会話を避けているのがバレバレ（笑）」（20代男性）というように、子どもとの会話に苦手意識があることは、周囲におのずと伝わるものです。せめて一言は、子どもに返してあげるのが大人の務めでしょう。
【４】「おりこうさんだね」と言いながら子どもの目を見ていなかったとき
「『適当に褒めとけばいいや』的な態度に見えた」（20代男性）など、子どもに正面から向き合っていない姿勢から、関心のなさを読み取られることもあります。大人じゃないからと手を抜かずに、それなりに誠意のある対応を心掛けましょう。
【５】「おばちゃんじゃなくてお姉ちゃんでしょ！」と本気で怒ったとき
「小さな子から見れば、『おばさん』に違いないのに」（20代男性）というように、子ども相手に怒りをあらわにして、子ども好き云々以前に、大人げないと非難されてしまうケースです。「お姉ちゃんって呼んでくれるとうれしいなあ」などと大人の対応を心がけたいものです。
【６】「ちっ」と電車でギャン泣きしている子どもに舌打ちしたとき
「自分の子にも同じことをしそうで怖くなった」（10代男性）など、苛立ちのあまり、つい本音が態度に出てしまうパターンです。「あなたの声が聞こえないから、隣の車両に移ろうか」などと提案すれば、子どもを邪魔にしているようには映らないかもしれません。
【７】「騒がれそう」とレストランで子ども連れの近くの席を避けたとき
「『うるさいのはパス！』と、迷惑そうにしてた」（20代男性）というように、子連れ客に対してあからさまに嫌な顔をするのも、「子ども嫌い」の疑惑を深めてしまうようです。本音はともかく、露骨に子連れを避けるのはご法度でしょう。
【８】「いくつ？」と立ったまましゃがまずに子どもに話しかけていたとき
「目線を合わせるのは子どもを相手にするときの基本なのに」（20代男性）など、子どもの身になってコミュニケーションを図れないところに、男性は嘘を感じるようです。面倒でも、しゃがんで子どもと同じ目線で会話したいところです。
【９】「抱っこさせてー」と言いながら赤ちゃんに手を伸ばそうとしなかったとき
「よだれがつくのがイヤだったみたいです」（20代男性）というように、子ども好きがポーズだけなのは、スキンシップの取り方から即座にバレてしまうようです。「あくしゅしてもいい？」と控えめに赤ちゃんの手だけを握る程度が無難かもしれません。
現時点で子どもをかわいいと思えないのであれば、嘘をつくより「自分の子どもって特別な存在なんだろうね」などとお茶を濁すのが無難かもしれません。（倉田さとみ）