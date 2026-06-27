静岡・ＪＡふじ伊豆御殿場営農経済センター センチピードグラス普及 除草減らし省力化
【静岡・ふじ伊豆】ＪＡふじ伊豆御殿場営農経済センターは６月中旬、施工業者のだるま製紙所と連携し、管内の米生産者６人の畦畔（けいはん）合わせて約４５００平方メートルに雑草抑制効果のある芝の一種、センチピードグラスの種子を吹き付けた。
管内の水田は畦畔の面積が大きく傾斜も急勾配で、除草は生産者の大きな負担となっており、農業の担い手不足や耕作放棄地問題の一因にもなっている。同センターは２０２０年から導入試験を始め、効果が認められたことから本格的に導入し、普及を進める。
センチピードグラスが定着することで雑草の繁茂を抑え、年間の草刈り回数を半分程度に抑えられる。特に真夏日の除草日数が減ることで熱中症のリスクを軽減する。また、畦畔を芝生化することで水田の景観維持にも効果を発揮する。
同センター担当者は「センチピードグラスを導入した生産者から、除草回数が減ったことでとても助かったとの声をもらっている。センチピードグラスの管理について随時巡回をしていくと同時に、普及に力を入れたい」と話す。
※地方版掲載記事を電子版限定で全国公開しました。
管内の水田は畦畔の面積が大きく傾斜も急勾配で、除草は生産者の大きな負担となっており、農業の担い手不足や耕作放棄地問題の一因にもなっている。同センターは２０２０年から導入試験を始め、効果が認められたことから本格的に導入し、普及を進める。
同センター担当者は「センチピードグラスを導入した生産者から、除草回数が減ったことでとても助かったとの声をもらっている。センチピードグラスの管理について随時巡回をしていくと同時に、普及に力を入れたい」と話す。
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