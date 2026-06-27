豆腐なのに“磯部もち”みたい、「小腹が空いたら…」38kcalのヘルシーおやつレシピに反響「食べたい〜！！！」
“ココロとカラダを満たすおやつ”を発信している、ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。豆腐を使って作るヘルシーおやつ「磯部もち」のレシピ動画を公開した。
【画像】「混ぜて焼くだけ！」“太らない”磯部もちレシピ
動画では、「夜中に小腹が空いて カップラーメン食べたくなる時ない？」というコメントとともに、餅の代わりに豆腐を使った“磯部もち風”レシピを紹介。たんぱく質が摂れ、1個あたり38kcalという手軽なおやつとして提案している。
まず、絹豆腐1パック（150g）と片栗粉大さじ3をボウルに入れ、なめらかになるまで混ぜ合わせる。生地をスプーンでフライパンに落とし、両面に焼き色が付くまで焼いたら、醤油とみりんを加えて全体に絡める。最後に海苔で挟めば完成。動画では、もちもちと伸びる様子も披露されている。
ぽのさんは「夜中に小腹が空いたらこれ作ろう」「お餅の代わりにお豆腐を使うから、とってもヘルシー！」「たんぱく質も摂れちゃう、嬉しいおやつです」と紹介。手軽さとヘルシーさを兼ね備えたレシピとして注目を集めている。
この投稿には、「豆腐がこんなお餅みたいになるとは 食べたい〜！！！」「是非 是非 作ります」といった反響が寄せられている。
【材料（6個分）】
・絹豆腐：1パック（150g）
・片栗粉：大さじ3
・醤油：大さじ1
・みりん：大さじ1
・焼き海苔：適量
【作り方】
（1）絹豆腐と片栗粉をなめらかになるまで混ぜる
（2）フライパンで両面に焼き色がつくまで焼く
（3）醤油とみりんを加えて全体に絡める
（4）海苔で挟んだら完成
【画像】「混ぜて焼くだけ！」“太らない”磯部もちレシピ
動画では、「夜中に小腹が空いて カップラーメン食べたくなる時ない？」というコメントとともに、餅の代わりに豆腐を使った“磯部もち風”レシピを紹介。たんぱく質が摂れ、1個あたり38kcalという手軽なおやつとして提案している。
ぽのさんは「夜中に小腹が空いたらこれ作ろう」「お餅の代わりにお豆腐を使うから、とってもヘルシー！」「たんぱく質も摂れちゃう、嬉しいおやつです」と紹介。手軽さとヘルシーさを兼ね備えたレシピとして注目を集めている。
この投稿には、「豆腐がこんなお餅みたいになるとは 食べたい〜！！！」「是非 是非 作ります」といった反響が寄せられている。
【材料（6個分）】
・絹豆腐：1パック（150g）
・片栗粉：大さじ3
・醤油：大さじ1
・みりん：大さじ1
・焼き海苔：適量
【作り方】
（1）絹豆腐と片栗粉をなめらかになるまで混ぜる
（2）フライパンで両面に焼き色がつくまで焼く
（3）醤油とみりんを加えて全体に絡める
（4）海苔で挟んだら完成