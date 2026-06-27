今日27日(土)は台風7号・8号と梅雨前線の影響で、関東甲信から近畿の沿岸部を中心に非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。沿岸部では暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

ダブル台風が接近 8号は関東にかなり接近

今日27日(土)午前4時現在、台風7号は種子島の南南東にあって、東北東へ進んでおり、九州南部の一部が台風7号の強風域に入っています。また、台風8号が三宅島の南西を北東へ進んでいます。九州から関東には梅雨前線が停滞しており、午前5時現在、太平洋側を中心に雨雲がかかっています。





すでに大雨となっている所がある中、先に台風8号が朝にかけて東海や関東に近づくでしょう。上陸する可能性もあります。一方、台風7号は速度をあげて、近畿から関東にかなり接近するでしょう。

雨や風が急に強まる 非常に激しい雨も 土砂災害など厳重警戒を

二つの台風の接近に伴い、関東甲信や東海、近畿では太平洋側を中心に発達した雨雲がかかるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降って大雨となるおそれがあります。非常に激しい雨とは滝のようにゴーゴーと降り続き、視界が悪くなるくらいの雨です。道路はあっという間に冠水してしまいます。雨は強弱をつけて降り続き、台風が近づくと急に強まることが考えられます。また、8号と7号が立て続けに接近するため、いったん雨が弱まっても、再び強く降ることがあるでしょう。



27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 250ミリ

近畿地方 150ミリ

となっています。



夜にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

なお、昨夜遅くには山梨県東部・富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県富士河口湖町で震度6弱、大月市で5強、甲府市で5弱、東京23区でも震度3を観測しました。この地震により地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害の危険度が通常より高まることが考えられます。崖など急な斜面の近くには近づかないようにしてください。

沿岸部は暴風や高波に警戒

また、太平洋側の沿岸部では非常に強い風が吹くでしょう。

27日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は

関東甲信地方 25メートル (35メートル)

東海地方 25メートル (35メートル)

近畿地方 20メートル (30メートル)

四国地方 20メートル (30メートル)

となっています。



海上は28日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

27日に予想される波の高さは、

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 6メートル うねりを伴う

近畿地方 5メートル うねりを伴う

四国地方 5メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さは、

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 5メートル うねりを伴う

となっています。



暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。