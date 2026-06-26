キャロウェイ『X FORGED/同STAR』に2つの限定版！ “ノーメッキ”＆“ブラック”が7月10日デビュー
キャロウェイから限定アイアンのアナウンス。今年リニューアルされて話題の軟鉄鍛造アイアン『X FORGED & 同STAR』の数量限定モデルを今夏より順次発売する。プロ・上級者好みの打感を極めた『ノーメッキバージョン』と、すべてを黒で統一した精悍な『BLACK』の2つの特別仕様だ。
【画像】限定モデル4つの構えた顔を、並べて比較
■ダイレクト打感でスピンも入る「ノーメッキ」 今年のヘッド素材が柔らかい「S15C」になり絶賛される同シリーズ。その素材の柔らかさをよりダイレクトに感じられるのが「ノーメッキバージョン」になる。メッキに覆われていないため、軟鉄特有の吸い付くようなフィーリングがさらに際立ち、多くの選手からも好まれるスタイルだという。 使い込むほどに徐々に風合いが変化し、通常に比べてわずかにスピンが入りやすくなる実戦的なメリットも備えている。今回は『X FORGED』だけでなく、オンラインストアと直営店限定で『X FORGED STAR』のノーメッキバージョンも用意されており、どちらもカスタムオーダーに対応している。
■高級感があり締まって見える「BLACK」 シルバーと一線を画す存在感を放つのが『X FORGED BLACK』と『X FORGED STAR BLACK』だ。表面に耐摩耗性や耐腐食性を高める「QPQ仕上げ」を採用し、引き締まった黒で締まって見える。日本シャフト製の限定ブラック仕様の『LUXURY BLACK』（MODUS? TOUR 105 / 950GH neo）を選べるが、カスタム非対応モデルになる。 両モデルとも反射による眩しさを抑えられ、ヘッド素材や番手別設計など基本スペックは2026年モデルの通常版を踏襲している。価格は5本セット（6I〜PW）が税込165,000円、単品33,000円。限定モデルにて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】限定モデル4つの構えた顔を、並べて比較
【画像】通常モデルの構えた顔
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■高級感があり締まって見える「BLACK」 シルバーと一線を画す存在感を放つのが『X FORGED BLACK』と『X FORGED STAR BLACK』だ。表面に耐摩耗性や耐腐食性を高める「QPQ仕上げ」を採用し、引き締まった黒で締まって見える。日本シャフト製の限定ブラック仕様の『LUXURY BLACK』（MODUS? TOUR 105 / 950GH neo）を選べるが、カスタム非対応モデルになる。 両モデルとも反射による眩しさを抑えられ、ヘッド素材や番手別設計など基本スペックは2026年モデルの通常版を踏襲している。価格は5本セット（6I〜PW）が税込165,000円、単品33,000円。限定モデルにて、気になる人はお早めに。
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【画像】通常モデルの構えた顔
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