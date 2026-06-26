◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

後半11分に前田のゴールで先制。しかし同17分、ペナルティエリア右角付近から今大会初のスタメン起用となったFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）が左足を振り抜く豪快なミドルシュートで同点に追いついた。エランガはオランダ戦に続いて、今大会2得点目になった。1―1の引き分けで勝ち点1を獲得した。

多くのブラジルメディアが決勝トーナメント1回戦の対戦カードを報じた。ブラジルメディアの「Globo Esporte」は、ブラジルファンの声をまとめた。

日本との対戦が決まり、ブラジルファンたちは「素晴らしい試合になるだろう」、「日本が怖い…」、「ブラジル勝つのは50％」、「20年ぶりにW杯で戦うけど今の日本は別次元のチーム」、「大したことない」、「日本かかってこい！」などの声があがった。