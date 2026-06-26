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6月28日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に登場するのは、北海道帯広市で羊牧場を営む夫妻。夫婦そろってふわふわの羊毛衣装で登場すると、そのかわいらしさに井上咲楽は思わず見とれてしまい、大事な「お名前とお年からどうぞ」を忘れるハプニングが。藤井隆は「めちゃくちゃ大事な仕事ちゃうの！」と椅子から崩れ落ち、スタジオは早くも大盛り上がりとなる。

©ABCテレビ

2人が営むのは、東京ドームおよそ2個分の広さを誇る「愛二牧場」。約300頭の羊を飼育しており、朝8時の餌やりから、健康チェック、年に1度の毛刈り、羊舎の掃除、羊毛の選定まで、忙しい毎日。帰宅できるのは夜7時半。365日、羊と向き合う日々だ。

牧場を見守る夫の父は、羊の飼育について「羊バカじゃないと飼えない」と語る。夫自身も「あまり自覚はない」としながら、「傍から見たら羊バカかもしれない」と笑う。そんな“羊バカ”な夫婦にとって、羊に囲まれて妻の手作りベーグルを食べたり、ギターとウクレレで弾き語りをしたりする休憩時間が、何よりの癒やしになっている。

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2人の恋のキューピッドも、もちろん羊だった。広島県出身の妻は、大学生の頃に「自給自足的な暮らしがしたい」と思い立ち、全国を約8カ月かけて転々とする旅へ。その途中、北海道で出会った羊飼いに誘われて移住し、羊と暮らすうちに、もふもふのフォルムや少しマヌケなところまで、羊の魅力にどっぷりハマっていった。

その後、羊好きの友人の勧めで「愛二牧場」を訪れ、夫と出会う。第一印象は、少し寡黙で、名前の響きも相まって“侍みたいな人”。しかし、手をかけて育てられた羊たちの姿を見て、「すごく羊のことを思っている人なんだ」と感じ、妻の方からInstagramの交換を申し出た。

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一方の夫も、妻の不思議な魅力に目を引かれていた。気づけば妻は羊の群れの中でニコニコとたたずみ、まるで群れの一員のよう。さらに妻の心を大きく動かしたのが、夫のInstagramの投稿だった。棚の中に入った羊の写真に「#なぞなぞ」「#棚の中に羊がいます」「#これなあに」と添えられていて、その答えのくだらなさに藤井は「北海道に帰れ！」と叫ぶが、妻には刺さり、夫への好感度が一気に上がった。

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牧場を訪れるたび、妻は夫の羊に対する知識と誠実さにも惹かれていく。羊の表情を見れば、体調の変化までわかるという夫。羊のことを真剣に教えてくれる姿に尊敬が深まり、やがて2人は、羊と人が笑顔になれる場所を作りたいという夢を共有するように。その思いが重なり、夫は結婚を前提に交際を申し込んだ。

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番組では、“羊づくしの結婚パーティー”の模様も紹介。会場は羊を放す草原。新郎新婦はなんと軽トラで入場し、ケーキ入刀ならぬ「ファースト毛刈り」を実施。フラワーシャワーの代わりには、牧場の羊の毛を使った「羊毛シャワー」。指輪の交換では、背中に小さな箱を背負った羊が指輪を運ぶはずが、花嫁メイクがしっかりしすぎて、羊が妻を認識できないハプニングも。それでも無事に指輪は届けられ、唯一無二の結婚パーティーとなった。

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パーティーには、妻が大好きな祖母も出席。足腰が悪い中、杖をついて来てくれたそうで、今も会うたびに「すっごい良かった」と涙を流して喜んでくれるという。妻は、祖母孝行にもなったと振り返る。

番組後半では、夫妻が牧場内で運営する宿泊施設「ベルダのおやど」も紹介。牧場に泊まりながら、羊のミルクやりなどのお世話や、大自然の中で羽を伸ばす特別な体験ができる場所で、2人が語っていた夢は少しずつ形になり始めている。

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さらにスタジオでは、妻へのサプライズが。祖母から預かった手紙を届けるために現れたのは、なんと本物の羊。夫に連れられて登場し、背中に載せた箱から手紙が取り出される。そこには、幼い頃から人懐っこく、夢を追ってさまざまなことに挑戦してきた妻を、祖母がずっと心配しながらも応援してきた思いが綴られていた。

羊に導かれて出会い、羊への愛で距離を縮め、羊づくしの結婚パーティーで夫婦になった2人。北海道の大自然の中で、羊とともに夢を育てる「羊大好き夫妻」の、“運メェ～的”な新婚生活を届ける。

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MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。TVerでも無料見逃し配信。

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