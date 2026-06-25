世界一のボーカルエンターテイナー『BUZZTUNE バズチューン』をご紹介します。

世界一のボーカルエンターテイナー『BUZZTUNE バズチューン』

今週のピックアップ

『コナンの名前だけで名探偵コナンのテーマ』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

バズさん：「『BUZZTUNE バズチューン』というYouTubeチャンネルを運営しております、『バズ』と申します。今はSNS向けのコンテンツを中心に投稿していて、YouTubeの総再生回数が、最近2億回を突破したところです。『音で遊ぼう！』をコンセプトに、今はSNSを拠点に活動しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

バズさん：「もともと僕はアカペラやボイパをやっていまして、『ハモネプ』にも3回ほど出させていただきました。ルーツは、小学校の頃にゆずさんのハモリが好きで始めたことや、中学校の時にHIKAKINさんのボイパを見て自分でも始めたことです。

僕が軸にしているのは2つあって、1つはアカペラの魅力を世界に広めていきたいということです。もう1つは、もともと音楽以上にエンターテインメントが大好きで、エンタメをするための手段として音楽があるという感覚なんです。アカペラって、伴奏を言葉で表現できるのが強みなんです。具体的な名詞や名前を使って伴奏をしている人は、まだいないなと思って、そこから『〇〇の名前だけで歌う』シリーズの動画などが生まれました」

――おすすめの動画は何ですか？

バズさん：「僕は『ハモネプ』が原点という部分が大きいので、ハーモニーとエンタメを掛け合わせた作品として、一番最初に手応えを感じた動画をおすすめします。『SNSを続けていていいんだ』と思えるきっかけになった思い出深い作品ですし、これからもこういう音楽の枠を超えたエンターテインメントを作りたいという、自分の軸にある動画だからです。

とにかく『リズムの心地よさ』にこだわっています。マニアックな話をすると、音声とテロップをぴったり合わせるのではなく、あえて映像の演出をわずかに早く出すことで、視覚的に気持ちいいと感じるようにしています。1フレーム単位のズレも妥協せず、すべての音に対して調整しているので、見た目以上に手間と時間をかけて制作しています」

コナンの名前だけで名探偵コナンのテーマ

https://youtu.be/MFZqYOZZlYg?si=XybNNsLnitYLknpG



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

バズさん：「僕は、世界一のボーカルエンターテイナーになるという夢をずっと掲げています。これからも僕の音楽を通して、笑いや驚き、感動を、まだ誰もやっていない新しい形で表現していきたいと思っています。今後の活動を楽しみにして、応援していただけたら嬉しいです！」

世界一のボーカルエンターテイナーになる夢に向かって活動し続ける、バズさんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『BUZZTUNE バズチューン』

https://www.youtube.com/@buzztune_ch

Instagramのアカウント『バズ』

https://www.instagram.com/buzzcappella

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島