「なんで！？」と驚愕！2D映像をリアルタイムで3D変換する「VITURE Beast」で未知の映像体験を

YouTubeチャンネル「ASAKICHI ⌘ 空ものちゃんねる」が「【XRグラス徹底レビュー!!】いつもの空撮映像が3Dに！？VITURE Beastが面白すぎた！！」と題した動画を公開した。



ドローン系YouTuberのASAKICHIが、次世代XRグラス「VITURE Beast」の機能や使用感を検証し、大画面がもたらす未知の視覚体験を伝えている。



動画の冒頭でASAKICHIは、自身にとって初となるXRグラス「VITURE Beast」のパッケージを開封。

丸みを帯びた専用ケースや、マグネット式のUSB-Cケーブル、視力調整レンズ用のフレームなど、充実した同梱物を丁寧に確認していく。



本製品はシリーズ最大の視野角58度を誇り、大画面での映像視聴に特化したハイエンドモデルであると紹介した。



いざ自身のスマートフォンに接続しようとしたところ、対応機種がiPhone 15以降であることに気づくハプニングも交えつつ、検証はMacBook Airで行われた。



グラス越しに映し出されたドローンの空撮映像を見たASAKICHIは「没入感がすごい」「映画館にいるような大画面」と感動の声を上げる。



さらに注目を集めたのは、映像を立体的に楽しめる3D機能だ。



専用アプリを使用し「Immersive 3D」機能を起動すると、通常の2D映像がリアルタイムで3Dに変換される。



その立体感に「めちゃくちゃ3Dになってる」「なんで！？」と驚きを隠せない様子を見せた。



一方で、自身が所有するドローンのプロポ（送信機）「DJI RC 2」と接続を試みたものの、互換性がなく映像が映らなかったことを「残念なお知らせ」として正直に報告している。



動画の最後でASAKICHIは「映像を見るのが好きな人はすごく楽しい」と本製品の魅力を総括した。



自宅にいながら映画館のような大画面や、リアルな3D映像を手軽に楽しめる「VITURE Beast」は、新しいエンターテインメントの形を求めるユーザーにとって有力な選択肢となりそうだ。