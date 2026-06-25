生成ＡＩ（人工知能）で日本の芸能人らの肖像や声を無断利用して作られたとみられるＳＮＳ上の画像・動画が、昨年６月下旬からの２か月間に少なくとも延べ４万件超確認されたことがＮＰＯ法人「肖像パブリシティ権擁護監視機構」の調査でわかった。

総閲覧数は約３億３５００万回に上り、経済的損失額は約２０億〜４５億円と推計された。

調査では、著名な日本の芸能人、声優を対象に、肖像や声が使われたＳＮＳ上の投稿画像・動画を検索。投稿の文言などからＡＩ製とみられるものを、著名人らが肖像などを独占的に利用できる「パブリシティー権」の侵害疑義事案として抽出した。

同事案は肖像で４万３１３８件、声で３４５件確認され、総閲覧数は計約３億３５００万回に上った。投稿者が芸能人に抱きついたり、アニメを実写化して芸能人を主人公にしたりする偽動画や、アニメキャラクターに作品と無関係の曲を歌わせる音声中心の動画などがあった。

経済的損失額は、著作権侵害の損害額の推定方法を参考に試算した。投稿件数に、推測される芸能人の肖像の利用料相当額を乗じて本来得られるはずの金額を算定した上で、総閲覧数を広告出稿額に換算した金額も加味した。

同機構の相沢康幸理事長（大手芸能事務所「サンミュージックプロダクション」専務）は、「投稿者は遊びのつもりでも、閲覧した人に事実と受け取られ、イメージダウンにつながる恐れもある。損失額の多さから、問題の深刻さが伝われば」と話している。

著名人らの肖像や声の無断利用を巡っては、法務省の有識者検討会がどういった場合に権利侵害にあたるかを議論しており、今夏にも指針を策定する。