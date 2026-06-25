茅場町の小さな和食店で、おばんざいとおでんに心ほぐされる夜。管理栄養士が作る日常の味が染みる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町の和食店『煮炊きや おわん』です。

【和食】心を和ます家庭的な惣菜とダシ薫るおでん

カウンターにずらっと並んだ色とりどりのおばんざいに目が釘付け。初手はこれらをつまみながらチビチビ行こう、なんて想像を巡らせるだけでニヤけてしまう。

おばんざい盛り合わせ1850円（若竹煮、ごぼうの梅煮、春雨のピリ辛中華和え、なすの焼き浸し、もずくの和え物、ニラ豚炒め）

『煮炊きや おわん』おばんざい盛り合わせ 1850円 （手前から）若竹煮、ごぼうの梅煮、春雨のピリ辛中華和え、なすの焼き浸し、もずくの和え物 （中央）ニラ豚炒め おばんざいは毎日6種類前後を用意。飾り過ぎない日常の味にほっとする。日本酒は食中酒になる味わいを中心に、その時々で入れ替えながら用意している

日々せっせと料理を作るのが管理栄養士の資格を持つ店長・紀伊野りかさん。野菜中心という健康面のありがたさに加え、酸味を効かせたもの、ピリ辛なもの、ちょっと甘いものと、それぞれにつけられた味の緩急がスムーズに日本酒を誘ってくる。

そうこうするうち、誰かがおでんを注文した。鍋の蓋を開けると小体な店内のすみずみまでダシの香りに包まれて、たまらない気持ちになってくる。カツオ節と昆布に調味は塩だけ。それでも練り物や大根などの具材のエキスがにじんだ汁はクリアな中にもコクがあり、なんなら水筒に詰めて持って帰りたくなる。

家庭的でありつつも、どこか洗練された料理たち、さらにこの店を取り巻く柔らかな空気感が訪れる人の心をふっと和ませてくれるのだ。

『煮炊きや おわん』店長 紀伊野りかさん

店長：紀伊野りかさん「1名様から飲み放題付きのコースあります！」

『煮炊きや おわん』

茅場町『煮炊きや おわん』

［店名］『煮炊きや おわん』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町2-5-11

［電話］03-3669-2888

［営業時間］11時半〜13時半LO、17時半〜23時（22時LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅2番出口から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、おでんおまかせ5種盛りの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

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