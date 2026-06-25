シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の公開に合わせ、スペシャルなカフェが東京・大阪・愛知・宮城で順次期間限定オープン！
『トイ・ストーリー5』OH MY CAFEが2026年7月3日(金)より東京、大阪、愛知、宮城にて、順次期間限定オープンする。
【画像】カフェメニュー・オリジナルグッズのラインナップを見る
おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらした。2026年7月3日(金)公開の『トイ・ ストーリー5』は、そのシリーズ最新作となる注目の映画だ。
このたび、最新作の公開にあわせた『トイ・ストーリー5』の世界観を体感できるスペシャルなカフェの開催を決定。メニューは、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「フォーキー」＆「カレン・ビバリー」「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだメニューに加え、新キャラクターの「リリーパッド」や「テック・トリオ」などの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューが登場する。
すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。また、ワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典なども用意し、最新作『トイ・ストーリー5』を盛り上げる。
■開催概要
■東京・表参道：OH MY CAFE
期間：2026年7月3日(金)〜9月13日(日)
場所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館地下3階
■東京・新宿：BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店
期間：2026年7月10日(金)〜8月30日(日)
場所：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
■大阪・梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店
期間：2026年7月3日(金)〜8月23日(日)
場所：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
■愛知・名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート2号店
期間：2026年7月3日(金)〜8月9日(日)
場所：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階
■宮城・仙台：BALLER：S イオンモール新利府店
期間：2026年7月3日(金)〜8月30日(日)
場所：宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館2階
＜予約方法＞
カフェ公式サイトより
予約金：770円(1申込につき4席まで予約可)
■メニュー
■OH MY CAFE プロデュースのメニューに関して
ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。OH MY CAFEはすべての利用者に、健康的で楽しい食事を届ける。すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発している。
ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、 ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合している。
■フード
■＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト(1890円)
セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスと、ポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレート。
■＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ(1890円)
カウ柄のパンに、ジェシーをイメージしたトマトとチキンマリネをトッピングし、ブルズアイをイメージしたニンジンサラダを添えた、満足感のあるサンドイッチ。
■＜バズ軍団＞ON A MISSION PASTA(1890円)
バズ軍団をイメージしたシルエットをリムにあしらい、世界観を表現したクリームパスタ。
■デザート
■＜フォーキー＆カレン＞特別なウエディングケーキ(1590円)
フォーキーとカレン・ビバリーの門出を祝うケーキ。色とりどりのトッピングをフラワーシャワーのように散らして、2人を祝おう。
■＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット(1890円)
バナナの間から顔を覗かせたエイリアンが、まるでおもちゃ箱で遊んでいるかのよう。マスカットゼリーとキウイを添え、エイリアンをメロンシャーベットで表現したバナナスプリット。
■ドリンク
■＜ウッディ＞アップル＆ザクロ(990円)
ウッディのポンチョをイメージしたザクロとリンゴのドリンクに、シャツの色をイメージしたオレンジをトッピングしたドリンク。
■＜バズ＞抹茶ラテ(990円)
バズをイメージした抹茶ラテ。ミルクフォームをのせて2層に仕上げられている。
■＜ジェシー＞マンゴーミルク(990円)
マンゴーソースとミルクで、ジェシーの衣装の配色を表現。カウ柄がキュートな見た目も楽しい一杯。
■＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ(990円)
ハイテクおもちゃの「テック・トリオ」をイメージ。懐かしさを感じる喫茶店風のレモンスカッシュ。
■＜リリーパッド＞バタフライピーティー(990円)
最先端タブレット、「リリーパッド」のディスプレイの青をイメージしたバタフライピーティー。付属のストロータグはフォトフレームとしても使用できる。
■テイクアウトボトルドリンク(1890円)
持ち帰り可能なボトルで提供。中身は「ピーチルイボスティー」。店内・テイクアウトどちらでも注文可能。
■オリジナルカップドリンク(990円)
オリジナルデザインのリユースカップで提供するドリンク。中身はアイスコーヒー、アイスルイボスティー、りんごジュースから選べる。店内・テイクアウトどちらでも注文可能。
■ホットミルク(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットミルク。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■ホットルイボスティー(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットルイボスティー。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■ホットコーヒー(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットコーヒー。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■期間限定メニュー
■【前期】＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー(2090円)
離ればなれになった最高の相棒が再び並ぶ、再会をテーマにしたハンバーガー。それぞれのカラーをイメージして、ウッディはカレー風味、バズはバジル風味の具材をサンド。
■【後期】＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン(1890円)
エミリーとの思い出の場所をイメージしたグリーンライスに、豆を煮込んだ、やさしい味わいのチリコンカンを合わせたひと品。
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■スーベニア
■つながるストローチャーム(ランダム13種)(660円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき13点まで
■アクリルマドラー(ランダム6種)(990円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき6点まで
■ガラスマグ(全2種)(各2420円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき1点まで
■プレート(2970円)
すべてのフードorデザートメニューとセットで購入できる。
※1メニューにつき1点まで
■白雲石コースター(1320円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき1点まで
■ファブリックランチョンマット(1870円)
すべてのフードorデザートメニューとセットで購入できる。
※1メニューにつき1点まで
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■オリジナルグッズ
■アクリルキーホルダー(ランダム5種)(770円)
■ステッカー(ランダム10種)(605円)
■ビッグラメ缶バッジ(ランダム12種)(880円)
■テレビ型マグネット(ランダム7種)(990円)
■ルームキューブ(全6種)(各1320円)
■巾着(1430円)
■バンダナハンカチ(1760円)
■エコバッグ(2750円)
■缶入りキャンディ(10個入り)(1512円)
■紙ショッパー(220円)
■めじるしチャーム(MENU)(ランダム6種)(660円)※7月31日(金)販売開始予定
■巾着(MENU)(1430円)※7月31日(金)販売開始予定
■マスキングテープセット(MENU)(990円)※7月31日(金)販売開始予定
■クッションカバー(ウッディ)・クッションカバー(バズ・ライトイヤー)(各4400円)※オンライン先行販売。7月31日(金)店舗販売開始予定
＜そのほか＞
■アクリルクロック(4950円)※オンライン先行販売。7月31日(金)店舗販売開始予定
■Tシャツ(MENU)(4950円)※7月31日(金)販売開始予定
※画像はイメージ。仕様が変更になる場合あり
※商品は通信販売も行われる
■特典
■事前予約者限定 カフェ利用特典
事前予約(1人770円)を利用し、メニューを注文した人に「オリジナルスクエア缶バッジ(ランダム6種)」をランダムで1点プレゼント。
※2026年7月31日(金)より絵柄が切り替わる
■ドリンク注文特典
ドリンクメニューを注文した人に「オリジナル紙コースター(全5種)」をランダムで1点プレゼント。
※2026年7月31日(金)より絵柄が切り替わる
■物販購入特典
カフェオリジナルグッズを4400円以上購入した人に、「オリジナルショッパー」を1会計につき1枚プレゼント。
※なくなり次第終了
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』
■STORY
ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。『トイ・ストーリー』日本公開から30年。 おもちゃの時代は...もう終わり？子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?
公開日：2026年7月3日(金)
(C)Disney/Pixar (C)Just Play, LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】カフェメニュー・オリジナルグッズのラインナップを見る
おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらした。2026年7月3日(金)公開の『トイ・ ストーリー5』は、そのシリーズ最新作となる注目の映画だ。
すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。また、ワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典なども用意し、最新作『トイ・ストーリー5』を盛り上げる。
■開催概要
■東京・表参道：OH MY CAFE
期間：2026年7月3日(金)〜9月13日(日)
場所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館地下3階
■東京・新宿：BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店
期間：2026年7月10日(金)〜8月30日(日)
場所：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
■大阪・梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店
期間：2026年7月3日(金)〜8月23日(日)
場所：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
■愛知・名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート2号店
期間：2026年7月3日(金)〜8月9日(日)
場所：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階
■宮城・仙台：BALLER：S イオンモール新利府店
期間：2026年7月3日(金)〜8月30日(日)
場所：宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館2階
＜予約方法＞
カフェ公式サイトより
予約金：770円(1申込につき4席まで予約可)
■メニュー
■OH MY CAFE プロデュースのメニューに関して
ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。OH MY CAFEはすべての利用者に、健康的で楽しい食事を届ける。すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発している。
ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、 ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合している。
■フード
■＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト(1890円)
セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスと、ポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレート。
■＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ(1890円)
カウ柄のパンに、ジェシーをイメージしたトマトとチキンマリネをトッピングし、ブルズアイをイメージしたニンジンサラダを添えた、満足感のあるサンドイッチ。
■＜バズ軍団＞ON A MISSION PASTA(1890円)
バズ軍団をイメージしたシルエットをリムにあしらい、世界観を表現したクリームパスタ。
■デザート
■＜フォーキー＆カレン＞特別なウエディングケーキ(1590円)
フォーキーとカレン・ビバリーの門出を祝うケーキ。色とりどりのトッピングをフラワーシャワーのように散らして、2人を祝おう。
■＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット(1890円)
バナナの間から顔を覗かせたエイリアンが、まるでおもちゃ箱で遊んでいるかのよう。マスカットゼリーとキウイを添え、エイリアンをメロンシャーベットで表現したバナナスプリット。
■ドリンク
■＜ウッディ＞アップル＆ザクロ(990円)
ウッディのポンチョをイメージしたザクロとリンゴのドリンクに、シャツの色をイメージしたオレンジをトッピングしたドリンク。
■＜バズ＞抹茶ラテ(990円)
バズをイメージした抹茶ラテ。ミルクフォームをのせて2層に仕上げられている。
■＜ジェシー＞マンゴーミルク(990円)
マンゴーソースとミルクで、ジェシーの衣装の配色を表現。カウ柄がキュートな見た目も楽しい一杯。
■＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ(990円)
ハイテクおもちゃの「テック・トリオ」をイメージ。懐かしさを感じる喫茶店風のレモンスカッシュ。
■＜リリーパッド＞バタフライピーティー(990円)
最先端タブレット、「リリーパッド」のディスプレイの青をイメージしたバタフライピーティー。付属のストロータグはフォトフレームとしても使用できる。
■テイクアウトボトルドリンク(1890円)
持ち帰り可能なボトルで提供。中身は「ピーチルイボスティー」。店内・テイクアウトどちらでも注文可能。
■オリジナルカップドリンク(990円)
オリジナルデザインのリユースカップで提供するドリンク。中身はアイスコーヒー、アイスルイボスティー、りんごジュースから選べる。店内・テイクアウトどちらでも注文可能。
■ホットミルク(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットミルク。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■ホットルイボスティー(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットルイボスティー。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■ホットコーヒー(690円)
オリジナルガラスマグで提供するホットコーヒー。オリジナルガラスマグのデザインは2種ランダムで提供、追加料金で購入可能。
■期間限定メニュー
■【前期】＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー(2090円)
離ればなれになった最高の相棒が再び並ぶ、再会をテーマにしたハンバーガー。それぞれのカラーをイメージして、ウッディはカレー風味、バズはバジル風味の具材をサンド。
■【後期】＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン(1890円)
エミリーとの思い出の場所をイメージしたグリーンライスに、豆を煮込んだ、やさしい味わいのチリコンカンを合わせたひと品。
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■スーベニア
■つながるストローチャーム(ランダム13種)(660円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき13点まで
■アクリルマドラー(ランダム6種)(990円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき6点まで
■ガラスマグ(全2種)(各2420円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき1点まで
■プレート(2970円)
すべてのフードorデザートメニューとセットで購入できる。
※1メニューにつき1点まで
■白雲石コースター(1320円)
すべてのドリンクメニューとセットで購入できる。
※1ドリンクにつき1点まで
■ファブリックランチョンマット(1870円)
すべてのフードorデザートメニューとセットで購入できる。
※1メニューにつき1点まで
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■オリジナルグッズ
■アクリルキーホルダー(ランダム5種)(770円)
■ステッカー(ランダム10種)(605円)
■ビッグラメ缶バッジ(ランダム12種)(880円)
■テレビ型マグネット(ランダム7種)(990円)
■ルームキューブ(全6種)(各1320円)
■巾着(1430円)
■バンダナハンカチ(1760円)
■エコバッグ(2750円)
■缶入りキャンディ(10個入り)(1512円)
■紙ショッパー(220円)
■めじるしチャーム(MENU)(ランダム6種)(660円)※7月31日(金)販売開始予定
■巾着(MENU)(1430円)※7月31日(金)販売開始予定
■マスキングテープセット(MENU)(990円)※7月31日(金)販売開始予定
■クッションカバー(ウッディ)・クッションカバー(バズ・ライトイヤー)(各4400円)※オンライン先行販売。7月31日(金)店舗販売開始予定
＜そのほか＞
■アクリルクロック(4950円)※オンライン先行販売。7月31日(金)店舗販売開始予定
■Tシャツ(MENU)(4950円)※7月31日(金)販売開始予定
※画像はイメージ。仕様が変更になる場合あり
※商品は通信販売も行われる
■特典
■事前予約者限定 カフェ利用特典
事前予約(1人770円)を利用し、メニューを注文した人に「オリジナルスクエア缶バッジ(ランダム6種)」をランダムで1点プレゼント。
※2026年7月31日(金)より絵柄が切り替わる
■ドリンク注文特典
ドリンクメニューを注文した人に「オリジナル紙コースター(全5種)」をランダムで1点プレゼント。
※2026年7月31日(金)より絵柄が切り替わる
■物販購入特典
カフェオリジナルグッズを4400円以上購入した人に、「オリジナルショッパー」を1会計につき1枚プレゼント。
※なくなり次第終了
※画像はイメージ
※仕様は変更になる場合あり
■ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』
■STORY
ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。『トイ・ストーリー』日本公開から30年。 おもちゃの時代は...もう終わり？子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?
公開日：2026年7月3日(金)
(C)Disney/Pixar (C)Just Play, LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。