『THE ONE PIECE』ルフィ役は田中真弓71歳が続投「この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありました」 ワンピース再アニメ化で本編映像解禁
アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）のキャスト情報が発表され、日本語版のモンキー・D・ルフィ役は田中真弓（71）が続投することが決定した。製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したキャスティングで田中は「この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」とコメントを寄せた。また、本編映像も初解禁となり、アニメは2027年2月よりNetflixにて世界配信される。
【動画】顔の雰囲気違う！ナミやシャンクス登場 公開された『THE ONE PIECE』映像
『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出す。シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話で一挙配信、総尺約300分にて制作される。
公開された本編映像は、「富・名声・力」 かつてこの世の全てを手に入れた男「海賊王」ゴールド・ロジャーが死に際に放った一言が全世界の人々を海へと駆り立て、世は大海賊時代へと突入。主人公であるモンキー・D・ルフィも「海賊王」を目指し、赤髪のシャンクスから預かった麦わら帽子とともに、「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を求めて冒険の海へと漕ぎ出していく姿を見ることができる。
フーシャ村から飛び出したルフィが直面するさまざまな敵との戦いや数々の出会いが描かれ、壮大な冒険のはじまりへ期待が高まっていく内容で、さらに、ルフィが憧れる海賊・赤髪のシャンクスをはじめ、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら主要キャラクターの姿も初お披露目。ラストには近海の主へゴムゴムの銃（ピストル）を豪快に放つルフィの姿が描かれ、圧倒的迫力で映像は幕を閉じる。
今回のアニメでルフィ役を務める田中は「モンキー・D・ルフィ役の田中真弓です。またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」と心境を語り、「本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです。配信開始は2027年2月ということですから、楽しみにしていてくださいね！」と呼びかけた。
また、肥塚正史監督は「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と説明。
さらに、「(原作コミックの)連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています」とし、「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白いONE PIECEという作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しいONE PIECEを見てもらいたいという思いを大事に作っています」と意気込んでいる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
■スタッフ情報
原作：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：肥塚正史
シリーズ構成・脚本：岸本卓
キャラクターデザイン・総作画監督：浅野恭司・本多孝敏
副監督：阿部英明
クリーチャーデザイン・イメージボード：梶野靖弘
プロップデザイン：田口愛梨
アクションアニメーター：福田周平・今泉健
メインアニメーター：工藤大誠
美術監督：黒田友範
美術設定：藤井一志・永井一男
船舶設定：みよん
色彩設計：中村絢郁・望月悠衣
3DCG監督：廣住茂徳
エフェクトスーパーバイザー：榊原將師
ルックデヴアーティスト：大橋遼
撮影監督：田中宏侍・有村駿
編集：肥田文
音響監督：三間雅文
音楽：林ゆうき
アニメーションプロデューサー：河村崚磨
■キャスト情報
モンキー・D・ルフィ役：田中真弓
『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出す。シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話で一挙配信、総尺約300分にて制作される。
公開された本編映像は、「富・名声・力」 かつてこの世の全てを手に入れた男「海賊王」ゴールド・ロジャーが死に際に放った一言が全世界の人々を海へと駆り立て、世は大海賊時代へと突入。主人公であるモンキー・D・ルフィも「海賊王」を目指し、赤髪のシャンクスから預かった麦わら帽子とともに、「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を求めて冒険の海へと漕ぎ出していく姿を見ることができる。
フーシャ村から飛び出したルフィが直面するさまざまな敵との戦いや数々の出会いが描かれ、壮大な冒険のはじまりへ期待が高まっていく内容で、さらに、ルフィが憧れる海賊・赤髪のシャンクスをはじめ、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら主要キャラクターの姿も初お披露目。ラストには近海の主へゴムゴムの銃（ピストル）を豪快に放つルフィの姿が描かれ、圧倒的迫力で映像は幕を閉じる。
今回のアニメでルフィ役を務める田中は「モンキー・D・ルフィ役の田中真弓です。またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」と心境を語り、「本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです。配信開始は2027年2月ということですから、楽しみにしていてくださいね！」と呼びかけた。
また、肥塚正史監督は「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と説明。
さらに、「(原作コミックの)連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています」とし、「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白いONE PIECEという作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しいONE PIECEを見てもらいたいという思いを大事に作っています」と意気込んでいる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
■スタッフ情報
原作：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：肥塚正史
シリーズ構成・脚本：岸本卓
キャラクターデザイン・総作画監督：浅野恭司・本多孝敏
副監督：阿部英明
クリーチャーデザイン・イメージボード：梶野靖弘
プロップデザイン：田口愛梨
アクションアニメーター：福田周平・今泉健
メインアニメーター：工藤大誠
美術監督：黒田友範
美術設定：藤井一志・永井一男
船舶設定：みよん
色彩設計：中村絢郁・望月悠衣
3DCG監督：廣住茂徳
エフェクトスーパーバイザー：榊原將師
ルックデヴアーティスト：大橋遼
撮影監督：田中宏侍・有村駿
編集：肥田文
音響監督：三間雅文
音楽：林ゆうき
アニメーションプロデューサー：河村崚磨
■キャスト情報
モンキー・D・ルフィ役：田中真弓
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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