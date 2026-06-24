ジリジリと射す太陽に、じめっとした空気。外を歩くだけで汗ばんでしまう、そんな暑い季節が、2026年もやってきました。そんな日こそ、夏の暑さが吹っ飛ぶ、ひんやり冷たい「かき氷」を食べたくなりませんか？

2026年も各店から、旬のフルーツをたっぷり使った華やかな一杯や、これまでにない発想で楽しませてくれる新作かき氷が続々登場。桃やメロンのみずみずしいおいしさを堪能できるものから、チョコレート専門店ならではの驚きの一杯まで、この夏食べたい注目のかき氷を集めました！

甘酸っぱい苺とミルクがとろけ合う、夏のご褒美氷「ザ・キャピトルホテル 東急（永田町）」

東京・永田町に位置するザ・キャピトルホテル 東急。日本の伝統美と現代的な洗練が融合したラグジュアリーホテルとして知られ、ラウンジ「ORIGAMI」では四季折々のスイーツも人気を集めています。

苺ミルクかき氷 \4,427

「苺ミルクかき氷」は、ORIGAMIの新作。苺の濃厚なコンフィチュールとピュレ、そしてフレッシュとドライフルーツの苺を贅沢に使用した‟苺づくし”のかき氷です。

ひんやりとした氷に、とろける苺の果肉、アイスクリームとエスプーマの異なる食感のバニラが溶け合い、華やかな味わいに。仕上げに別添えの練乳と苺ソースをかければ、さらに変化する甘味と香りのハーモニーが広がります。

ザ･キャピトルホテル 東急 ラウンジ ORIGAMI

東京都千代田区永田町2丁目10-3 ザ･キャピトルホテル 東急3階

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）

定休日：不定休(施設に準ずる)

販売期間： 2026年7月1日(水) ～ 8月31日(月)

釜飯屋だからこそ釜で提供！ 香り高い宇治抹茶と小豆が織りなす、和の王道かき氷「黒十」（新宿）

兵庫県・神戸発の和食ブランド「黒十 釜飯と炙り」。日本各地の食材や和の文化を大切にしながら、現代の感性でその魅力を発信する人気店です。釜飯をメインに、素材の持ち味を生かした料理や甘味を提供しており、関東では横浜と新宿で楽しむことができます。

かき氷 宇治金時 \1,350

そんな黒十からは、今年も素材にこだわったかき氷が登場。

「宇治金時」は福岡県産の八女抹茶を贅沢に使った、濃厚な特製シロップをたっぷりとかけた至福の一品。使用する氷は信州の中央アルプス系深層天然水を地下250メートルよりくみ上げ、48時間かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせた、高純度の氷「純氷」。

ふわふわのかき氷をキンと冷やした釜で味わう、釜飯屋ならではの体験をぜひお楽しみください。

黒十 釜飯と炙り ルミネエスト新宿店

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿店 7F

営業時間：11:00-22:00(L.O. 21:00)

定休日：不定休(施設に準ずる)

販売期間：2026年6月24日(水)～

販売時間：15:00～18:00

桃を頬張るような幸福感。果実が主役の華やかかき氷「フランセ」（表参道）

果実と木の実をテーマにした洋菓子ブランド・フランセ。ミルフィユをはじめとする焼き菓子で親しまれる同ブランドが、この夏初めてかき氷を展開。

桃香 \1,980

新登場の「桃香（ももか）」は、甘くみずみずしい桃の美味しさを、ふわりとほどける氷に重ねた、フランセ表参道本店限定のかき氷。

繊細に削ったふわふわの氷に、華やかな香りと味わいの桃シロップを重ね、みずみずしい桃をあしらいました。北海道で作られた生クリームとマスカルポーネを使用したなめらかなクリームを添えることで、濃厚でありながら軽やかな口どけに。

さらに氷の中には、クリームチーズのコクをたのしめるアイスを忍ばせ、食べ進めるごとに味わいの変化をお楽しみいただけます。

フランセ 表参道本店

東京都港区南青山5丁目6-3 メーゾンブランシュⅡ2F

営業時間：11:00～19:00

定休日：なし

販売期間： 2026年6月10日(水)～

ショコラの奥深さを氷で表現！ アートのような新感覚かき氷「東京チョコレイトファーム」（昭島市）

東京チョコレイトファームは、東京・昭島市に位置する、チョコレートの新たな魅力を発信するチョコレート専門店。素材や製法にこだわりながら、既成概念にとらわれないチョコレートスイーツが特徴です。

ショコラの世界 \1,750

「ショコラの世界2026」は、チョコレート専門店としての誇りと技術をすべて注ぎ込んだ、2026年夏のシグネチャーかき氷。

チョコレートと抜群の相性を誇るキャラメル、香ばしいナッツ、そして華やかなベリーやオレンジの果実を、最新の技法を駆使して組み合わせ、素材を泡状にするエスプーマに仕立てることで驚くほど軽い口当たりを表現。みずみずしいジュレも使用し、ひと口ごとに全く異なる表情が顔を覗かせます。

主役のチョコレートは濃厚ソース、なめらかプリン、芳醇な生チョコの3つの異なるアプローチで表現され、奥深く、濃厚でありながらも軽やかな、唯一無二のショコラ体験を楽しめます。

東京チョコレイトファーム

東京都昭島市中神町1295

営業時間：11:00～19:00(L.O. 18:00)

定休日：なし

販売日：公式Instagramにてご確認ください（@chocolatefarm.official）

販売期間： 2026年夏季

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

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