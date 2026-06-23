BUSHY PARKと藤井萩花が表現する「GIRLS POWER」自由な魅力あふれる新作登場

ジェンダーにとらわれず、自分らしくファッションやライフスタイルを楽しみたい。そんな想いに寄り添うジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」から、モデル・クリエイターとして活躍する藤井萩花さんとのスペシャルコラボレーションが登場しました。「GIRLS POWER」をテーマにした今回のコレクションは、自由な感性とポジティブなメッセージを込めた、今の時代にぴったりのラインアップです。

「GIRLS POWER」に込められた想い

今回のコレクション名は「GIRLS POWER」。

BUSHY PARKが大切にしているBODY POSITIVEの考え方と、藤井萩花さんのナチュラルで芯のある魅力を掛け合わせた特別なプロジェクトです。

ただ身につけるための下着ではなく、自分自身を肯定し、自信を持つためのファッションアイテムとして提案されているのが特徴。

性別という枠にとらわれない自由な視点を大切にしながら、“見せる下着”として楽しめるデザインに仕上げられています。

誰かと比較するのではなく、自分らしい美しさや個性を大切にするメッセージが込められており、現代を生きる女性たちの背中をそっと押してくれるコレクションです。

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ジェンダーフリーで楽しめるアイテム

TRUNKS



価格：7,260円（税込）

ジェンダーフリーで着用できるオリジナルトランクス。リラックス感がありながらもスタイリッシュなデザインで、日常使いはもちろん、ファッションアイテムとしても取り入れやすい一着です。

今回のコレクションでは同アイテムが複数のスタイリングで登場し、さまざまな着こなしを提案しています。性別を問わず楽しめる自由なシルエットも魅力です。

ROMPERS



価格：14,300円（税込）

インナーやルームウェアとしてはもちろん、ファッションピースとしても活躍するロンパース。シンプルながら存在感のあるデザインで、一枚でスタイリングの主役になってくれます。

肩の力を抜いて着られる快適さと、洗練された雰囲気を両立しているため、おうち時間からお出かけシーンまで幅広く活躍しそうです。

ファッションとして楽しむ新しい下着

近年は下着を隠すものではなく、ファッションの一部として楽しむスタイルが注目されています。

BUSHY PARKのアイテムは、アンダーウェアとしての役割だけでなく、自分らしいスタイルを表現するためのアイテムとして活躍。

ジェンダーフリーなデザインだからこそ、着る人それぞれの魅力を引き出してくれます。

藤井萩花さんとのコラボレーションによって誕生した今回のコレクションは、ナチュラルさと力強さを兼ね備えた世界観が魅力。

毎日のコーディネートやライフスタイルに新しい選択肢を与えてくれる存在になりそうです。

自分らしさを楽しむ一着を

性別や固定観念に縛られず、自分らしく心地よく過ごしたい人にぴったりの「GIRLS POWER」コレクション。

BUSHY PARKと藤井萩花さんが表現する自由でポジティブなメッセージは、身につけるたびに前向きな気持ちを与えてくれそうです♡

自分をもっと好きになるきっかけとして、新しいアンダーウェアスタイルを取り入れてみてはいかがでしょうか。