バーガーキング®夏限定！牛バラステーキを豪快に味わう新ワッパー®登場

肉好きにはたまらない夏限定メニューがバーガーキング®から登場！2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキを組み合わせた『BBQステーキワッパー®』シリーズが発売されます。新開発の「特製BBQスパイスソース」が食欲を刺激し、暑い季節にぴったりのボリューム満点な味わいを実現。豪快な肉のおいしさを存分に楽しめる注目の新作をご紹介します。

本格BBQ気分を味わえる新作ワッパー®

今回登場する『BBQステーキワッパー®』シリーズ最大の魅力は、バーガーキング®自慢の直火焼き100％ビーフパティに、アメリカ産の牛バラステーキを豪快に重ねたこと。

牛バラステーキは、直火で焼き色を付けた後に真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをしっかり閉じ込めています。

さらに、ウスターソースをベースにガーリックやオニオン、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を使用。

本場アメリカのBBQをイメージした香り高い味わいが、肉のおいしさをさらに引き立てます。

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全3種類のラインアップをチェック

BBQステーキワッパー®



価格：単品1,190円／セット1,490円

直火焼きビーフパティと牛バラステーキに、レタス、トマト、オニオンを合わせた王道スタイル。クリーミーなマヨソースと特製BBQスパイスソースが絶妙に絡み合い、肉本来の旨みを存分に堪能できます。

チーズBBQステーキワッパー®



価格：単品1,290円／セット1,590円

『BBQステーキワッパー®』にチェダーチーズを2枚追加した贅沢な一品。肉の旨みとチーズのコクが重なり、満足感の高い味わいに仕上がっています。

ダブルBBQステーキワッパー®



価格：単品1,590円／セット1,890円

直火焼きビーフパティを2枚使用した圧巻のボリュームメニュー。牛バラステーキとの組み合わせで、まさに肉好きのためのワッパー®となっています。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。

夏だからこそ食べたいガッツリ系バーガー

レタス、トマト、オニオンといったフレッシュな野菜もたっぷり使用されているため、ボリュームがありながらも重たくなりすぎないのがポイント。

スパイスの香りが広がる特製BBQソースは、肉だけでなく野菜との相性も抜群です。食欲が落ちやすい夏でも、思わずかぶりつきたくなるようなパンチのある味わいを楽しめます。

なお、販売は2026年6月19日（金）から開始。モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店では販売していません。

※店舗により販売時間帯が異なる場合があります。

※店舗状況により販売を一時中止する場合があります。

※金額は全て税込価格です。

この夏だけの豪快な肉バーガーを楽しんで♡

バーガーキング®の夏限定シリーズは、直火焼きビーフと牛バラステーキ、さらに10種のスパイスを使用した特製BBQソースが織りなす本格的な味わいが魅力です。

定番の『BBQステーキワッパー®』からボリューム満点の『ダブルBBQステーキワッパー®』まで、肉好きなら見逃せないラインアップ。期間限定ならではの贅沢な一品をぜひ味わってみてくださいね♪