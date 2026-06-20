インフルエンサー・タレントとして活躍するなえなのが、現在の職業においてしんどさを明かした。

【映像】部屋着姿のなえなの

40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすバラエティ番組『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』が放送された。今回は「弱者おじさんの会」に続き、「こじらせ女子の会」を開催。出演者は主催の渡辺銀次（ドンデコルテ）、同居人の小橋共作（ドンデコルテ）に加え、ゲストに山崎ケイ（相席スタート）、鈴木奈々、吉田結衣（カーネーション）、なえなの、松浦志穂（スパイク）の5人を迎えた。

なえなのは、「私肩書きをインフルエンサー、タレントっていう風にしてるんですけど、トレンド弱者になることが許されない立場がちょっとしんどくなってきてて」と告白。バラエティ番組に出演すると、40代くらいの芸人から「今流行ってるポーズは何？」や「今から流行るものは何？」と予測まで求められることにプレッシャーを感じているという。

「正直分かんないから、聞かれても答えられない時がめちゃくちゃしんどいんです」と語るなえなのは、最近平成ノブシコブシの吉村崇に「最近流行ってるの何？」と聞かれた際のエピソードを披露。流行りのストックがなかったため、何も知らない吉村に対して「いちご飴です」と答えたところ、吉村が驚いて「あ、そんなのがあるんだね」とリアクションしてくれたという。これにはスタジオから「ずっとあるだろ、いちご飴は」とツッコミが飛び、周囲から「うそついてるんだね、今ね」とイジられると、ドンデコルテの2人から「ひねり出してるんだよね？」「嘘をつかざるを得ない状態になってしまっているんだね」と同情、なえなのは「そうなんです」と苦笑いを見せていた。