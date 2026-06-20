写真と違う！居酒屋サラダにエビが入ってない　店員に指摘したら「桜えび」追加され激怒、クレームを入れた女性

メニュー写真と実物が違いすぎてガッカリすることは珍しくない。投稿を寄せた埼玉県の30代女性（電気エンジニア／年収450万円）は、某居酒屋チェーン店を訪れた際に残念な体験をした。

その日、女性はエビの乗ったサラダを注文したという。

「メニュー写真では、サラダの上に刺身と海老が乗っており、とてもおいしそうでした。 実際に提供されたのは、野菜の上に刺身だけが乗ったもの。エビは下の方に隠れているのかと、探してみるも、エビは見当たらず」

クレームを入れるも「全く音沙汰がありませんでした」

メインの具材が入っていないことに気づいた女性は、店員を呼んでエビが入っていないことを伝えた。しかし、一度下げられた皿が戻ってきたとき、さらに目を疑う事態になった。

「上のサラダは一部、手をつけていましたが、店員さんに、エビのサラダなのに、エビが入っていない旨を伝えると、一度下げられて、提供されたのは、先ほど私達がまさに手をつけたものに、桜えびを散らされただけ」

普通のエビを切らしていたのだろうか。まさかの「桜えび」で誤魔化すという、その場しのぎの対応をされたわけだ。

当然、女性はこの対応に納得がいかなかった。

「さすがにこれはいかがなものかと、問い合わせ窓口（フォームからメールで）クレームを入れるも、全く音沙汰がありませんでした」

本部の窓口にまでスルーされてしまった様子。女性がこの店に足を運ぶことは、もうないかもしれない。

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